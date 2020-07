Cross-play Apex Legends zet pc-spelers in andere lobby

Apex Legends krijgt dit najaar cross-play ondersteuning en een Nintendo Switch-versie. Toch hoeven console-spelers niet bang te wezen dat hun lobby gedomineerd wordt door pc-spelers.

Zodra cross-play in Apex Legends wordt ondersteund, zal je als console-gebruiker alleen tegen pc-spelers opnemen als er ook pc-speler(s) in jouw team zitten. Dit heeft software engineer Jake Smullin van Respawn Entertainment op TikTok laten weten.

Console-gebruikers waren namelijk bang dat pc-spelers een voorsprong zouden hebben (door de betere hardware) zodra de cross-play mogelijkheid er is. De software engineer stelt je dus nu gerust, want je zult hier alleen ‘last’ van hebben als je iemand in je team heb die de game op de pc speelt.

Wat vinden jullie van deze oplossing? Immers zien we steeds vaker dat Warzone-spelers het liefst cross-play uitzetten. Al heeft dat daar als reden dat er veel cheaters zijn. Hoe denken jullie er over? Laat het ons vooral weten in de reacties.