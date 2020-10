Cross-gen save files wel degelijk mogelijk op de PlayStation 5

Terwijl veel gamers Sony de schuld geven voor het ontbreken van de mogelijkheid om hun save files mee te nemen naar de PlayStation 5 blijkt dit toch in handen van de ontwikkelaars te liggen.

In een bericht op het PlayStation Blog laat de platformhouder weten hoe je de save files van de PlayStation 4 over kunt zetten naar de PlayStation 5.

Daar wordt uitgelegd hoe dit mogelijk is via LAN, Wifi of een harde schijf. Voor PlayStation Plus-abonnees zal dit overigens allemaal via de cloud gebeuren.

In hetzelfde bericht legt Sony uit dat deze mogelijkheid er dus wel is en dat het aan ontwikkelaars ligt of zij het wel implementeren. Zo moet 2K Games de mogelijkheid kunnen geven om de opslagbestanden van de huidige console naar de volgende generatie over te kunnen zetten. Het ligt dus aan ontwikkelaars als Codemasters dat het niet mogelijk is om de opslagbestanden van Dirt 5 over te zetten. Bij Spider-Man: Miles Morales is het namelijk wel weer mogelijk om dat te doen.