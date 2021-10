Aankondiging Cricket 22: Een nieuw tijdperk van cricketgames is gearriveerd!

Big Ant Studios en Nacon maken met plezier bekend dat Cricket 22: The Official Game of The Ashes komende november arriveert.

Dit ware next-gen deel bouwt voort op het succes van Cricket 19 en levert de meest robuuste, substantiële cricket-game die fans ooit hebben gezien.

Naast de immer populaire Ashes-competitie, is het aantal licenties in Cricket 22 enorm uitgebreid. Zo kunnen cricketfans genieten van de Australische Big Bash T20-competitie, de hoogst innovatieve The Hundred in Engeland, het tropische feest van de CPL in het Caribisch gebied, en het internationale slagveld betreden met volledig gelicenseerde teams uit Australië, Engeland, West-Indië, Nieuw-Zeeland en Ierland.

In lijn met Bing Ants toewijding aan gelijkheid en gelijke representatie, zijn zowel de heren- als damesteams speelbaar in heel Cricket 22.

De volgende generatie van cricket komt eraan

Mede dankzij de feedback van fans, heeft Cricket 22 een hele reeks vernieuwingen gekregen, inclusief:

Gloednieuwe bowling- en fielding-besturingen ; of je nu pittige, snelle bouncers werpt, of de bal met een bevredigende “snap” uit het binnenveld gooit voor een nauwkeurige run-out, Cricket 22 heeft een verfijnde, strak voelende besturing om je beste cricketprestaties mee neer te zetten.

; of je nu pittige, snelle bouncers werpt, of de bal met een bevredigende “snap” uit het binnenveld gooit voor een nauwkeurige run-out, Cricket 22 heeft een verfijnde, strak voelende besturing om je beste cricketprestaties mee neer te zetten. Een diepgaande, verhaalgedreven career-mode ; je bent niet alleen op het veld maar ook daarbuiten in controle. Je beheert je training en persconferenties, dealt met je blessures, en volgt je eigen weg naar internationale roem!

; je bent niet alleen op het veld maar ook daarbuiten in controle. Je beheert je training en persconferenties, dealt met je blessures, en volgt je eigen weg naar internationale roem! De meest toegankelijke cricket-game ooit ; Nog niet bekend met Cricket? Cricket 22 maakt het makkelijker dan ooit om in het spel te komen, met een volledig herziene reeks tutorials en een ervaring voor nieuwkomers. Cricket 22 is de meest gedetailleerde simulatie van de sport die Big Ant ooit heeft gemaakt, en dankzij deze tutorials ben je in een mum van tijd als een pro aan het batten en bowlen.

; Nog niet bekend met Cricket? Cricket 22 maakt het makkelijker dan ooit om in het spel te komen, met een volledig herziene reeks tutorials en een ervaring voor nieuwkomers. Cricket 22 is de meest gedetailleerde simulatie van de sport die Big Ant ooit heeft gemaakt, en dankzij deze tutorials ben je in een mum van tijd als een pro aan het batten en bowlen. Nieuwe commentators ; het commentaar van Cricket 22 wordt gegeven door een sterrenteam met Michael Atherton, Ian Healy, Mel Jones, Alison Mitchell en David Gower. Elke actie wordt met meer diepgang en analyse dan ooit besproken, en voor het eerst in een sportspel is er ook een commentaarteam dat volledig uit vrouwen bestaat, waardoor de vertegenwoordiging van vrouwen in de Cricket 22-ervaring nog sterker wordt.

; het commentaar van Cricket 22 wordt gegeven door een sterrenteam met Michael Atherton, Ian Healy, Mel Jones, Alison Mitchell en David Gower. Elke actie wordt met meer diepgang en analyse dan ooit besproken, en voor het eerst in een sportspel is er ook een commentaarteam dat volledig uit vrouwen bestaat, waardoor de vertegenwoordiging van vrouwen in de Cricket 22-ervaring nog sterker wordt. De mooiste cricket-game ooit; Cricket 22 maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van de nieuwste generatie hardware. Het spel laadt niet alleen supersnel, waardoor je sneller dan ooit in de actie zit, het biedt ook veel visuele verbeteringen, inclusief verbluffende realtime ray tracing-elementen, waardoor Cricket 22 het meest realistische cricketspel ooit gemaakt is.

“Het aantal cricketfans dat ons vroeg naar onze cricketplannen voor de volgende generatie consoles is overweldigend,” aldus Ross Symons, CEO van Big Ant. “We zijn ongelooflijk enthousiast over wat we met Cricket 22 naar spelers kunnen brengen. Dit is onze vijfde cricketsimulatietitel en deze vertegenwoordigt echt de optelsom van alles wat we de afgelopen tien jaar hebben geleerd (en nog steeds leren). We hebben de meest gepassioneerde fans en we kunnen niet wachten om dit in hun handen te krijgen.”

Russell James, ECB Sales & Marketing Director zegt: “We zijn verheugd om opnieuw samen te werken met Big Ant voor deze spectaculaire Cricket 22-game. Cricket is een spel voor iedereen, en of je nu de uitdaging aangaat om een Ashes Test te spelen of het opneemt tegen de beste mannelijke en vrouwelijke cricketspelers ter wereld in The Hundred, Cricket 22 biedt alles wat een cricketfan maar kan wensen.”

“Cricket Australia is trots om opnieuw samen te mogen werken met de Australische game-ontwikkelaar Big Ant Studios om zo’n visueel overtuigende videogame naar onze gepassioneerde fans te brengen,” zei Nick Hockley, CEO van Cricket Australia. “The Ashes is een van de grootste evenementen in de sport en we kunnen niet wachten om cricket via Cricket 22 naar een nieuw publiek te brengen.”

Release en vroegtijdige toegang

Cricket 22 verschijnt op 25 November 2021. Spelers die de game pre-orderen voor Steam, PlayStation en Xbox krijgen vanaf half oktober 2021 toegang tot Cricket 22 THE NETS CHALLENGE, die fans vroegtijdig toegang biedt tot een deel van de Cricket 22-gameplay-ervaring, inclusief nets- en oefengames, zodat ze op de dag van release klaar zijn om het op te nemen tegen de beste teams ter wereld.

Nog meer goed nieuws: fans die de game op PlayStation 4 en Xbox One kopen, kunnen gratis upgraden wanneer ze de overstap naar de nieuwe generatie hardware maken.

Cricket 22 voor Nintendo Switch zal verschijnen in januari 2022.