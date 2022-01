Creative Director van Apex Legends-studio verlaat de studio

Mohammed Alavi, de creative director van een onaangekondigde game bij Apex Legends-ontwikkelaar Respawn, heeft de studio verlaten.

Alavi werkte al 10 jaar bij de ontwikkelaar achter games als Titanfall, Apex Legends en Star Wars Jedi: Fallen Order. Op LinkedIn geeft Alavi alleen te kennen dat het tijd werd om te stoppen, maar laat vooralsnog niet weten wat hij van plan is.

Hij werkte vanaf maart vorig jaar aan een nieuw IP voor Respawn. Er is daarover nog veel te weinig bekend, behalve dat het een singleplayer game zal worden. Dit is overigens niet het enige project waar Respawn aan werkt. De studio is namelijk ook bezig met een vervolg op Jedi Fallen Order dat nog voor juni moet worden aangekondigd.