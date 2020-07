Crash Bandicoot: On the Run pre-registratie nu live op Android en iOS

Crash Bandicoot: On the Run is officieel aangekondigd voor iOS en Android en je kunt je nu alvast laten registreren.

De mobiele game lekte eerder dit jaar al, maar sindsdien was het nog behoorlijk stil. In de game heeft Dr Neo Cortex een aantal ‘iconische vijanden’ gestuurd om de dimensies te domineren. Aan Crash en Coco de taak om de vijanden naar hun eigen dimensies terug te sturen.

In de game kun je al rennend, springend, spinnend en glijdend door de levels gaan. Daar zul je bekende eindbazen tegenkomen, zoals Scorporilla en Nitrus Brio. Crash en Coco zullen samenwerken om ingrediënten voor wapens te verzamelen. Ook kun je een basis bouwen en het tegen andere spelers opnemen in een multiplayer.

Als je jezelf registreert voor de iOS of Android versie krijg je de ‘Blue Hyena skin’ bij de lancering. Wanneer dat is, is nog niet bekendgemaakt. De game is ontwikkeld door King en heeft al een softlaunch in diverse regio’s gehad.