Crash Bandicoot 4: It’s About Time vereist online connectie op pc

Crash Bandicoot 4 is nu ook op de pc verkrijgbaar, maar fans zijn erachter gekomen dat je een online verbinding nodig hebt om de game te blijven spelen.

Nadat de game eerder al voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch kwam, is Crash Bandicoot 4: It’s About Time nu ook verkrijgbaar op de pc, maar daar zit wel een addertje onder het gras.

De pc-versie van de game is namelijk alleen via Battle.net verkrijgbaar en spelers zijn er achter gekomen dat je een constante internetverbinding nodig hebt om de game te kunnen spelen. Dit is overigens de standaard voor alle games die via dat platform worden gespeeld, maar bij Crash levert dit helaas wat problemen.

Crash Bandicoot 4 is namelijk een game die een singleplayer bevat, maar ook lokaal in co-op gespeeld kan worden. Echter bevat de game geen multiplayeropties, in tegenstelling tot andere games op Battle.net. Spelers zijn tegen vervelende inlog errors gelopen, waardoor hun game zelfs werd afgesloten, en hun progressie verdween.

Daarnaast is er zelfs een mogelijkheid dat spelers die de game hebben gekocht, deze niet voor altijd zullen kunnen blijven spelen. Er is zelfs een verklaring op de productpagina waarin staat: “Activision geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van online functies en kan deze naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten.”

Dit heeft op diverse forums, social media en speciale Reddit-pagina’s voor flink wat kritiek van spelers opgeleverd. Een pagina op Resetera vermeldt zelfs dat de DRM van de game binnen twee dagen gekraakt is en ‘piraten’ hierdoor zelfs een betere ervaring krijgen dan consumenten.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verscheen vorig jaar september voor de PlayStation 4 en xbox One en wist ons behoorlijk te vermaken. Hebben jullie slechte ervaringen met de pc-versie van de game? Laat het ons weten in de reacties!