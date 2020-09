Crash Bandicoot 4: It’s About Time wordt voorzien van multiplayer

Het was waarschijnlijk niet de bedoeling, maar de Spaanse tak van IGN heeft per ongeluk verklapt dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time een multiplayer zal krijgen.

Hoogstwaarschijnlijk kwam het artikel te vroeg online, aangezien het inmiddels alweer verwijderd is. Echter waren er genoeg speurneuzen die het voor die tijd helemaal uit gepluisd hebben. De multiplayer krijgt de volgende modi:

Bandicoot Battle

Checkpoint Race – Een competitieve reeks races waarin maximaal vier spelers strijden om de snelste tijd naar elk checkpoint. Degene die de meeste checkpoints wint, wint. Je concurrenten verschijnen als geesten op het podium om je een idee te geven van hoe je het doet.

Crate Combo – Scoor zoveel mogelijk punten door zoveel mogelijk tonnen te breken. De puntenwaarde van neemt toe voor elke ton die je breekt, tot maximaal 32 punten per ton. Breek de tonnen zo snel mogelijk om je combo te behouden voordat de meter opraakt en de puntwaarde opnieuw begint. Het gevecht eindigt wanneer je een checkpoint bereikt of sterft.

Pass N. Play

Dit is een coöperatieve modus waarmee maximaal vier spelers de besturing van de ene speler naar de andere kunnen overschakelen in de standaardversie of in de N. Verted modusvariaties.

De modi bevatten geen online leaderboards en alle statistieken worden verwijderd na een sessie.