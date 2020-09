Crash Bandicoot 4: It’s About Time krijgt volgende week een demo

In aanloop naar de release van Crash Bandicoot 4: It’s About Time op 2 oktober kunnen fans de nieuwe Crash-game op de PlayStation 4 en Xbox One alvast uit testen.

Consumenten die de game pre-orderen, kunnen alvast Crash Bandicoot 4: It’s About Time via de demo die op 16 september verschijnt, proberen.

Activision en Toys For Bob zijn trots dat ze spelers alvast een stukje van de game kunnen laten ervaren met twee levels van Crash Bandicoot 4: It’s About Time, waarin spelers met zowel Crash als de kwaadaardige Neo Cortex kunnen spelen. Daarnaast ervaren fans nu zelf hoe leuk het is om de kracht van enkele van de nieuwe Quantum Masks te gebruiken: Kupuna-Wa om de tijd te beheersen en Lani-Loli om objecten te laten verschijnen en verdwijnen. Spelers die de game digitaal pre-orderen of dit al gedaan hebben, kunnen de demo downloaden tot de game wereldwijd beschikbaar wordt.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time is de eerste nieuwe Crash Bandicoot-titel in ruim tien jaar tijd en levert spelers een stortvloed aan absurde, nieuwe uitdagingen om te overwinnen. In de game ontdekken spelers vier krachtige Quantum Masks, de bewakers van ruimte en tijd, die spelers moeten herenigen om de orde in het multiversum te herstellen.

Paul Yan, co-studiohoofd bij Toys For Bob, laat in een reactie weten:

“We weten dat fans heel veel zin hebben in Crash Bandicoot 4: It’s About Time, de eerste originele Crash Bandicoot-titel in ruim tien jaar tijd. Hoewel we nog een paar weken zijn verwijderd van de officiële release, kunnen we niet wachten tot fans de uitdaging, het plezier en de liefde zullen ervaren die we in deze game hebben gestoken, dus zijn we heel blij dat we ze via de demo alvast toegang tot de game kunnen geven.”

