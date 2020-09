Crash Bandicoot 4: It’s About Time krijgt launch trailer

Met nog ruim één week te gaan tot de release, heeft Toys for Bob een launch trailer vrijgegeven voor Crash Bandicoot 4: It’s About Time. De trailer laat nieuwe omgevingen, bruikbare krachten en personages zien.

Zo zien we Crash en Coco met allerlei nieuwe Quantum Masks rondlopen, die hen bijvoorbeeld anti-zwaartekracht- en springkrachten geven. Daarnaast zien we hoe andere speelbare personages als Neo Cortex, Dingodile en het nieuwe personage Tawna. In Crash 4 heb je tevens de mogelijkheid om personages cosmetisch aan te passen, door skins vrij te spelen. Omdat microtransacties geen deel uitmaken van de game, is vrijspelen de enige manier om skins te bemachtigen. Alsof dat nog niet genoeg is heeft Crash 4 wel honderd levels in petto, dat zijn meer levels dan die van de gehele Crash N. Sane Trilogy.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt op 2 oktober voor PS4 en Xbox One. Een demo is nu al speelbaar. Over mogelijke PC- en Switch-versies is nog niets bekend.