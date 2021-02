Het was eigenlijk wel te verwachten: Crash Bandicoot 4 komt volgende maand naar andere platforms. De platformer van Toys for Bob zal op 12 maart naar de pc, PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Nintendo Switch komen.

Gamers die Crash Bandicoot 4: It’s About Time op de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles spelen, zullen de game in 4K en 60fps spelen met minder laadtijden en 3D audio-ondersteuning. Mocht je de game al op de PlayStation 4 of Xbox One hebben, kun je gratis upgraden naar de huidige generatie console. Ook kun je jouw save files gewoon overzetten.

PlayStation 5-gebruikers krijgen als bonus ondersteuning voor de DualSense controller, waardoor zij Neo Cortex’s DNA-changing blaster ‘kunnen voelen’, net als Tawna’s Hookshot. Daarnaast is er voor hen ook een Activity Card, waarin alle progressie wordt bijgehouden.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time kost zes tientjes op de Xbox Series-consoles en PlayStation 5. De pc en Switch-versie zal vier tientjes kosten. De pc-versie is overigens al te pre-orderen via Battle.net.