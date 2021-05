Crash 4 ontwikkelaar Toys for Bob werkt nu ook aan Warzone

Activision ziet in dat er nog steeds veel werk aan Warzone te verzetten is en heeft nog een studio aan de Battle Royale gezet.

Eerst waren het Infinity Ward en Raven Software die verantwoordelijk waren voor Call of Duty Warzone, maar tot vandaag was het alleen Raven die verantwoordelijk was van de staat van de game. Volgens Activision was dit niet genoeg en die heeft besloten om Crash Bandicoot 4-ontwikkelaar Toys for Bob ook aan de Battle Royale te zetten.

Het leek er overigens in eerste instantie op dat Toys for Bob zou worden opgeheven, na de release van Crash Bandicoot 4. Er waren al een aantal ontwikkelaars die de studio hadden verlaten (wat een normaal proces is bij de voltooiing van een game).

Activision heeft dan ook niks bekendgemaakt over de wijzigingen in de bezetting van de studio, maar als we een van de ontwikkelaars mogen geloven, is dit allemaal begin dit jaar gebeurd. De character designer and illustrator, Nicholas Kole, laat wel weten dat hij blij is dat in ieder geval de studio nog bestaat.

Deze gaat dus vanaf nu zich druk maken om Call of Duty Warzone en hopelijk samen met Raven Software alles op alles zetten om de cheaters aan te pakken en te voorkomen dat de game steeds vervelende bugs heeft.

Het is wel jammer om te lezen dat Activision zich steeds minder op andere IP lijkt te storten. Eerder werd namelijk al beken dat Vicarious Vision door Blizzard is overgenomen om aan Diablo 2 remake te gaan werken.