Craig the Brute is de “officiële Xbox mascotte”

Craig the Brute die geboren werd in de eerste gameplay beelden van Halo Infinite is door Phil Spencer uitgeroepen tot officiële Xbox mascotte.



Tijdens de Xbox Series X Showcase kreeg het publiek een voorproefje van de nieuwste Halo. Tijdens de gameplay verscheen het hoofd van een Brute in beeld. Het neutrale expressieloze gezicht maakte een hoop los bij de fans en al snel werd hij een ongekend populaire meme. Sindsdien staat zijn ontwapenende smoel beter bekend als Craig the Brute.

Nu heeft een twitteraar naar de mening van Xbox eindbaas Phil Spencer gevraagd. Deze is helemaal meegegaan met de grap en noemde Craig de “officiële Xbox mascotte”. Hieronder kan je de tweet lezen.

Our new official Xbox mascot 🙂 love the community and their ability to just take something fun and run with it. — Phil Spencer (@XboxP3) July 31, 2020

Overigens is Phil Spencer niet de enigste persoon uit het Xbox kamp die Craig “erkent” heeft. Zo heeft de community manager van 343 Industries Brian “ske7ch” Jerrard ook een reactie gegeven. Hij grapte onder andere dat hij meer over Craig zou willen weten en wat de Brute naast klappen in zijn smoel krijgen voor zijn plezier doet.

So are we in agreement the poor deadpan Brute is named Craig? I now really want to know more about Craig. What’s he up to? How has his time on the ring been? When he’s not getting smacked in the face what does he do for fun? — Brian Jarrard (@ske7ch) July 24, 2020

Ondanks dat er veel kritiek was op de Halo Infinite Showcase, is Craig the Brute in de harten van menig gamer opgenomen. Het is daarom ook niet vreemd dat ontwikkelaars en belangrijke Xbox figuren hem openlijk hebben geaccepteerd.

Daarnaast heeft 343 Industries de grotere klachten over Halo Infinite te harte genomen. In een recent Halo Waypoint bericht lieten ze weten dat ze de “feedback ontvangen hebben”. Blijkbaar is de versie die we tijdens het evenement zagen maar een paar weken oud en bestond deze uit delen waar 343 Industries nog aan werkt.

Halo Infinte staat gepland voor het einde van 2020.