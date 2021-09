Cory Barlog niet met God of War: Ragnarok bezig maar met onaangekondigd project

Alhoewel het al sinds 2004 een traditie is om de director’s rol door andere in te laten vullen, blijkt Cory Barlog nu ook met andere dingen bezig te zijn.

Na de PlayStation Showcase werd er een interview met Cory Barlog en Eric Williams gehouden, waarin de ontwikkelaars bevestigen dat de rollen voor God of War: Ragnarok anders zijn verdebehoorlijke pittige baan en is het altijd goed als iemand met een frisse blik en “gezonde benen” de verantwoordelijkheid op zich neemt. Helemaal doordat het om met God of War om een game eld. Niet dat dit iets heel nieuws is bij de studio, maar toch zijn er wel andere dingen in de pijplijn bij de uit Santa Monica gebaseerde studio.

Volgens Barlog is de rol als director een van een flink kaliber gaat.

Williams gaf Barlog nog een compliment door te stellen dat zijn goede prestaties de reden dat Barlog al meerdere keren als director mocht terugkeren.

Helaas wilde Barlog niet zeggen waarmee hij op dit moment bezig was, behalve dat het om een onaangekondigd project gaat. Hij meldt zelfs dat hij met meerdere dingen bezig is, maar eigenlijk nog niet het moment is over een project te praten. Bovendien heeft de studio haar handen vol aan de ontwikkeling van God of War Ragnarok. Barlog zal ongetwijfeld de God of War-game niet helemaal de rug toe keren, maar meer als adviseur voor Williams werken.

Die game staat voor volgend jaar gepland en zal dan naar de PlayStation 4 en 5 komen.