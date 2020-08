Remedy heeft laten weten dat de Ultimate edition van Control op 27 augustus naar Steam zal komen. De next-gen versie zal later dit jaar moeten verschijnen.

De Ultimate Edition komt een jaar nadat de game in de Epic Games Store verscheen naar Steam. Dat was overigens ook de deal die Epic Games met Remedy had gesloten.

De ‘ultieme versie’ bevat uiteraard ook de twee uitbreidingen van de game, waarvan AWE ook op 27 augustus zal verschijnen. De PlayStation 4 en Xbox One versies zullen overigens op 10 september verschijnen in zowel een digitale als fysieke vorm.

Degene die de game voor een van de laatstgenoemde consoles haalt, krijgt overigens een gratis upgrade voor de next-gen versie. De next-gen versie verschijnt later dit jaar in digitale vorm en begin 2021 wordt er ook een fysieke versie van verwacht.

Tot slot heeft het bedrijf laten weten dat director Sam Lake en game director Mikael Kasurinen morgenavond om 18:00 een livestream houden op Twitch. Daarin zullen zij de eerste 15 minuten van de AWE uitbreiding gaan tonen.

Control verscheen op 27 augustus 2019 voor de pc (Epic Games Store), PlayStation 4 en Xbox One. De game wist ons in eerste instantie niet echt omver te blazen, maar na een aantal updates hebben we goede dingen over deze game vernomen.