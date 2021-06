Control sequel en multiplayer spin-off aangekondigd

Remedy Entertainment en 505 Games hebben een sequel op Control aangekondigd, naast een spin-off multiplayer in hetzelfde universum.

De multiplayer spin-off gaat vooralsnog door het leven als Project Condor en speelt zich dus af in dezelfde wereld als Control. Het is voor Remedy een flinke stap uit hun comfortzone, aangezien de ontwikkelaar alleen singleplayer games maakte. Echter zijn ze zelf ook gek op multiplayer games en zijn ervan overtuigd dat dergelijke games “spelers net zo kan laten stralen als singleplayer games.”

“Control is in de eerste plaats een wereld, een plek voor massa’s verhalen, gebeurtenissen en personages”, aldus Remedy’s gamedirecteur Mikael Kasurinen. “Een plek waar onverwachte, vreemde en buitengewone dingen gebeuren. We begonnen met Jesse’s intrede in het oudste huis, maar er is meer in deze wereld. O, zoveel meer. En Project Condor zal daar een uiting van zijn.

We snappen dat er scepsis zal zijn over multiplayer. Maar ik geloof dat we gedeelde ervaringen kunnen creëren zonder afbreuk te doen aan het unieke DNA van wie we zijn, of de verhalen die we willen vertellen. Ja, we moeten onze invalshoeken, onze technieken en onze manier van denken heroverwegen, maar we zien het als een spannende uitdaging.”

Volgens Kasurinen heeft het team al “aardig wat stappen de goede richting op gezet” en dat ze “enthousiast worden” van de mogelijkheden die het met zich meebrengt.

Daarnaast is er dus ook een sequel op Control in ontwikkeling waar het team een “groter budget” voor heeft gekregen. Kasurinen kon echter niet verder op details in gaan, maar is erg enthousiast over de toekomst van de franchise.

“Het zal nog lang duren voordat we met deze projecten kunnen pronken”, zei hij. “Ik ga een tijdje terug naar het lab, maar maak je geen zorgen, er komen andere Remedy-ervaringen uit onze studio waarvan ik weet dat je ze geweldig zult vinden.”

Kijken jullie al uit naar de nieuwe Control projecten? Laat het ons vooral weten in de reacties!