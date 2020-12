Control en meer games bevestigd voor Xbox Game Pass

Microsoft heeft bevestigd dat Control naar Xbox Game Pass komt, maar dat is natuurlijk niet de enige game die deze maand naar de service zal komen.

Vanaf morgen kunnen abonnees al aan de slag met Remedy’s actiegame op console en Android. Op dezelfde dag komt ook Haven naar pc en console en Rage 2 naar Android.

Ook Slime Ranger komt op 3 december naar Android en console en Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action naar de pc. Tot slot zal ook Yes, Your Grace naar alle versies van Game Pass komen en Doom Eternal naar de pc-versie.

Op 4 december zal Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition naar pc en console komen. Dit werd overigens al in juli aangekondigd.

Call of the Sea komt op 8 december naar alle varianten van Game Pass, naast Monster Sanctuary voor console en pc en Starbound voor pc.

Een dag later komt Unto the End naar de pc en console, gevolgd door Asseto Corsa en Gang Beast (Android en console) op 10 december. Op diezelfde dag staat overigens nog meer op de planning. Zo verschijnt Greedfall voor pc, Android en console, net als Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Ook zullen er in december een aantal games van de service gehaald worden. Op 11 december verlaat eFootball Pes 2020 Xbox Game Pass en op 15 december volgen deze games:

Age of Wonders: Planetfall (Console & PC)

Infinifactory (PC)

Metro: Last Light Redux (PC)

MudRunner (Console & PC)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Console)

Pathologic 2 (Console & PC)

The Turing Test (Console & PC)

Ticket to Ride (Console & PC)

Untitled Goose Game (Console)