Control en Hitman 3 via de cloud naar Nintendo Switch

Zowel Control als Hitman 3 verschijnen op de Nintendo Switch. Control is zelfs nu al beschikbaar. Er zit echter wel een klein addertje onder het gras.

Nieuwe manier om game uit te brengen op de Switch

Het gebeurt voor het eerst in Europa dat een game via de cloud wordt uitgebracht op de Nintendo Switch. Om Control te kunnen spelen wordt gevraagd om eerst een opstartprogramma te downloaden. Vervolgens kan de game gestreamd worden en gratis worden getest. Als de kwaliteit goed genoeg is kun je de game aanschaffen via een betaalpas voor 40 euro.

Deze game is dus alleen te spelen met een goede ononderbroken internetverbinding, vandaar dat je Control eerst kunt testen. Een groot voordeel is wel dat de game niet hoeft in te leveren op kwaliteit vanwege de interne hardware op de Switch. Hierdoor ziet Control er erg mooi uit op de handheld! Het is een interessante ontwikkeling en verrassend om op een Nintendo console te zien. Google Stadia leunt bijvoorbeeld volledig op deze manier van gamen.

Ook Hitman 3 op deze manier

Er is nog geen releasedatum bekend gemaakt voor Hitman 3 op de Nintendo Switch. Wel is duidelijk dat de game ook via de cloud speelbaar zal zijn. Dit in navolging van eerdere experimenten in Japan. Daar verschenen eerder al Assassin’s Creed Odyssey en Resident Evil 7 via deze manier op de Switch.

Zou een 5G Nintendo Switch straks de toekomst zijn voor Nintendo?