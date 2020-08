Control DLC AWE verschijnt eind deze maand

De tweede DLC van Control, genaamd AWE, zal op 27 augustus gaan verschijnen. In een trailer krijgen we sterk het idee dat we Alan Wake tegen zullen komen.

In Awe moeten spelers de Investigations Sector van het Federal Bureau of Control betreden en het gevecht met een duister monster aangaan. Daarbij zullen ze diverse Altered World Events (AWE) onderzoeken, waaronder één in Bright Falls. Dat is inderdaad het stadje waarin de gebeurtenissen van Alan Wake plaatsvinden.

De manier waarop AWE gepresenteerd wordt en de art ervan doen sterk het gevoel geven dat Alan Wake van de partij is. Wellicht dat dit wel de aanleiding is voor de aankondiging van een vervolg?!