Conquest en Breakthrough modi Battlefield 2042 nu ook op PC, PS5 en Xbox Series-console met 64 spelers

Battlefield 2042 die de game opstarten zullen een verrassing hebben gezien. De Conquest en Breakthrough modi van de game zijn namelijk op de PC en de next-gen consoles met 64 spelers te spelen.

DICE heeft namelijk een nieuwe playlist update voor de game doorgevoerd. Deze had de ontwikkelaar eerder al aangekondigd en is nu verkrijgbaar. Dit zorgt er dus tijdelijk voor dat de Breakthrough en Conquest modi van de game op de PC en nieuwe consoles met 64 spelers is te spelen.

Dit is overigens alleen op die platforms bijzonder, aangezien de last-gen versie dit al als maximaal aantal spelers had ingesteld. Bij de PC, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles stond het maximaal aantal spelers voor deze modi vast op 128 man.

We weten overigens niet tot wanneer spelers het met minder tegenstanders kunnen doen, maar gezien de populariteit van de tijdelijke Rush modi is het aannemelijk dat DICE hier vaker op in gaat spelen.

Houd overigens deze website in de gaten voor de review waar op het moment van schrijven nog hard aan gewerkt wordt.