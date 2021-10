ConernedApe kondigt Haunted Chocolatier aan

ConcernedApe, maker en uitgever van de populaire game Stardew Valley, heeft zijn nieuwe project bekend gemaakt; Haunted Chocolatier. Check snel wat het inhoudt!

Net als zijn voorgaande titel wordt Haunted Chocolatier een pixelart-game. De opzet is ook erg vergelijkbaar met Stardew Valley; je lijkt in een dorpje te wonen, alle inwoners zijn aan te spreken en is een band mee op te bouwen en jij brengt wat speciaals. Eerder een boerderij, ditmaal een chocolaterie.

Een opvallende gameplay-mechaniek is het runnen van een winkel. Je kunt een zaak opbouwen, items presenteren op de balies en mensen komen langs om het te kopen. Uiteindelijk bouw je je winkel uit -althans, zo lijkt uit- en wordt het een steeds succesvollere zaak. Maar er komt ook weer wat gevaar om de hoek kijken. Er is actie te zien, gevechten met zwaarden en pijl en boog, verschillende monsters en een grauwe wereld.

Het is nog in vroege ontwikkeling, zo geeft ConcernedApe zelf aan, enĀ zal voorlopig nog niet uitkomen. Als fan van Stardew Valley ben ik erg benieuwd en hoop snel meer te zien. Bekijk de trailer hieronder en oordeel zelf!