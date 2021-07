Company of Heroes-ontwikkelaar Relic gaat vanavond onthulling doen

Relic Entertainment gaat vandaag om 19:00 uur (Nederlandse tijd) een onthulling doen. Dit is te zien aan hun Twitch-kanaal, waar naar iets afgeteld wordt.

Hoewel er nu officieel nog niks bekend is, lijkt deze preview wel wat hints te geven. Zo zien we diverse oorlogsbeelden geprojecteerd worden en zien we een kaart van Italiƫ op de achtergrond. Velen vermoeden dat hier wellicht Company of Heroes 3 aangekondigd gaat worden. Het immens populaire tweede deel kwam uit in 2013.

Zodra we meer weten, lees je het uiteraard terug op GamingNation.