Company of Heroes 3 is aangekondigd en je kunt het vanavond al spelen!

Het is acht jaar geleden dat Company of Heroes 2 werd uitgebracht dat zich richte op het oostfront, en 15 jaar sinds de originele game. Relic teased sinds gisteravond iets op Twitch en iedereen vroeg zich af wat het precies zal zijn. Is het een nieuw deel? Is het weer een uitbreiding voor Company of Heroes 2? Zoals vele fans en media al hadden gespeculeerd kregen ze eindelijk gelijk! Tijdens de IGN Showcase was te zien dat het inderdaad om een nieuwe Company of Heroes ging.

Op het YouTube-kanaal van Company of Heroes is de trailer verschenen, die bevestigt dat Company of Heroes 3 inderdaad echt is. Ook is te zien dat de populaire tactische RTS zal plaats vinden tijdens WW2. De derde game in de RTS-serie gaat over het Middellandse Zeegebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De game zal zich waarschijnlijk focussen op Noord-Afrika en Italië. De game zal zich terug wenden in de naar de stijl van de originele Company of Heroes, maar heeft wel eigen nieuwe features zoals een zogenaamde ‘tactical pause’ en een volledig dynamische campaign map!

Hieronder kun je de gameplay trailer zien van deeltje drie!

Company of Heroes 3 – Gameplay Reveal Trailer

Het wordt mogelijk om in de game vijandige ‘supplies’ te stoppen door een bepaald gebied te veroveren. Als je om luchtondersteuning wilt vragen moet je wel een vliegveld zien over te nemen zodat er dan om gevraagd kan worden. vijanden zijn te bombarderen met schepen en auto-resolved gevechten worden uitgevochten door kleinere eenheden die ‘detachments’ heten en deze vormen een ondersteunende rol voor companies. De campaign is verhaalgedreven waarbij lokale verzetsstrijders worden geïntroduceerd. Verder is er een mix van traditionele die wij kennen uit de verschillende RTS-games en gescripte onderdelen.

Terug naar de basis

Relic ziet de eerste game als de perfecte basis van de serie en heeft veel feedback ontvangen van het tweede deel en dat meegenomen. Zo is base building in Company of Heroes 3 weer terug en draait de game meer om de infanterie. Daarnaast zijn de dynamische weerelementen verdwenen en zul je niet zo snel mogelijk zo veel mogelijk tanks hoeven bouwen!

Pre Alpha is nu begonnen!

We zullen nog even moeten wachten voordat we Company of Heroes 3 uit zal komen, het zal uitkomen op Steam en staat momenteel gepland voor een release eind 2022. Relic wil spelers wel meenemen in de ontwikkeling door previews te geven, waarin we allemaal los kunnen gaan. Waarvan de eerste vandaag al start. Je kunt het nu spelen! Spelers kunnen aan de slag met een deel van de Italiaanse singleplayer en in de toekomst wordt het mogelijk om de PvP mode te testen.

Hier is een link waar je kunt aanmelden voor de Pre-Alpha, mocht je iets eraan willen veranderen.. Neem contact op met Relic, ze willen heel graag je mening!

Meld je aan voor de pre-alpha op: https://www.companyofheroes.com/.