Column-Nation: Waar blijft Stadia?

Vorig jaar rond deze tijd was Stadia dé belofte in gaming en het zou alles anders maken, beter maken. Nu zijn we een jaar verder..

De belofte

Google is met hele mooie praatjes gekomen waar alle SEO trigger-woorden in voorkomen, 4K als basis, 8K zodra de rest het ook aankan. Alle games binnen handbereik, geen laadtijden, gamen op alle mogelijke schermen, zolang er maar internet aan vastzit. Ook zou het zo zijn dat het helemaal niet zoveel uit zou maken hoe sterk jouw internet is, met een basis 3g verbinding zou je al in 4K kunnen gamen.

Geen console of PC meer, klinkt goed. Alle specs klinken ook goed en het concept is fantastisch, maar met mij waren er veel mensen sceptisch, eerst zien, dan geloven. Ik wacht er eigenlijk nog steeds op. Ik was te laat met een Founder’s Edition te reserveren en heb dus de boot gemist. Destijds baalde ik er wel een beetje van, maar nu heb ik heel sterk het idee dat ik er helemaal niets aan mis.

Wat is er over gebleven?

Nou, niet zo heel veel eigenlijk, hier en daar horen we dat er een Stadia Connect is. Jeweetwel, een Nintendo Direct, maar dan van Stadia en eigenlijk heb ik sinds de eerste paar niet de fut gevonden om die in de gaten te houden. Na een vluchtige blik op de samenvatting is het allemaal nog steeds niet zo spannend. Games die al uit zijn op andere apparaten, games die nog moeten uitkomen maar er niet heel boeiend uitzien en games die toch nog naar Stadia komen, maar later dan op de rest.

Ik merk dat ik Stadia steeds minder de kans geef om de klus te klaren, ik wilde in eerste instantie instappen bij het begin, maar ben blij dat ik zowel te laat was als dat ik het niet gedaan heb. Het is een beetje het gevoel dat ik, tegen de geluiden en misschien wel beter weten in, ze toch een kans wilde geven. Keer op keer is het gewoon niet genoeg. Je moet wel met een heel goed idee komen om console- en PC-gamers van hun apparaat weg te lokken, en dit alles is niet genoeg.

Project xCloud

Ondertussen bij huize Microsoft doen zij juist wel alles goed (ik ben een PlayStation-gamer, vooral omdat de exclusieve games vele malen beter zijn)(vind ik..). Xbox is met de combinatie van xCloud en Game Pass precies die toekomst waar we misschien allemaal wel op hoopten. Een prima bibliotheek die je overal waar je een internetverbinding en een scherm hebt kan spelen. In de essentie precies wat Stadia probeerde te doen.

Nu wil ik echt niet Stadia de kop indrukken, maar ze maken het wel heel erg moeilijk om er enthousiast over te blijven. Zeker de eerste maanden waren heel erg, met een betaalde lidmaatschap waren de twee voordelen dat je regelmatig een nieuw spel zou krijgen, en kan gamen in 4K. Het spel was Destiny 2, die vlak daarna voor iedereen free-to-play werd en 4K werkte niet en ik heb het moeten opzoeken, in maart ging dat pas werken op het web. Daarmee haalt Google de groep gamers die het probeert over te halen hen systeem te gebruiken niet over.

Wat dan wel?

Ze hadden één woord moeten toevoegen, bèta. Als ze open en bloot hadden gezegd dat het een test was en dat je als ‘founder’ aan die test mocht meewerken, dan had ik alles veel milder opgevangen en had ik het ook allemaal veel meer gevolgd. Nu is het te laat en ben ik een stuk aan het schrijven waarom ik niet positief kan zijn over Stadia. Daarnaast zitten weinig gamers te wachten op nogmaals de 60€ uitgave voor een game die ze al op een ander systeem hebben. Daarbij komt ook nog eens dat de opvallende trend deze zomer is dat er bij verdacht weinig trailers die zijn uitgekomen het Stadia logootje aan het eind verschijnt.

Ik vrees dat Google Stadia nog een paar jaar keihard moet werken om een nieuwe generatie aan te spreken, maar zelfs dan is het de vraag of we het ooit een succes mogen noemen. Het zou zo’n mooi nieuw systeem moeten zijn die de hele games-industrie zou moeten laten herdenken waar ze mee bezig zijn, maar ik wacht er nog steeds op..