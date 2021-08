ColumnNation: The Good, the Bèta and the Alpha

Een nieuwe zondag, een nieuwe kans om weer eens een onderwerp uit te lichten. Vandaag gaat mijn spreekbeurt over alphas en bètas. Niet de Griekse letters, maar de vroege stadiums waarin uitgevers ons games laten spelen. En is dat wel zo handig?

Als allereerste wil ik jullie allemaal vertellen dat ik zelf ook een fervent alpha of bèta speler ben. Als er een nieuwe game aankomt en er is een kans om deze al eerder te spelen? Sign me up! Ik probeer er als de kippen bij te zijn zodat er een code mijn kant op wordt gestuurd en ben dan ook graag teleurgesteld als dit niet het geval is. Wel vraag ik me vaak af na een heftige game sessie om zoveel mogelijk van de game op te slurpen of het wel zo’n goed was…

The Good

Wat het voor mij sowieso altijd leuk maakt is het enthousiasme wat ik krijg. Het maakt eigenlijk niet uit of ik écht al naar de game uitkeek, of dat ik voor het eerst van hoor. Als ik mee mag spelen dan ben ik direct weer een jongetje. Ik geef bij m’n vrouw aan dat ze me niet mag storen, pak m’n grote beker ranja en ga hard aan de slag. Zo kon ik afgelopen week met de bèta voor Back 4 Blood aan de gang. Veel meer dan dat het om een Left 4 Dead-kloon gaat had ik nog niet gezien, maar het onverwachte mailtje dat ik mocht spelen maakte me plots een superfan! Wat het nog beter maakte; ik kreeg een aantal extra codes, om met vrienden te delen. Dus als een heuse deur-aan-deur verkoper ben ik mijn makkers gaan overtuigen om ook te spelen, alsof ik de game al jaren volg en we nu dé kans krijgen om te spelen. Het lukte me niet…

Afijn, na een paar goede uren te hebben gepakt was ik erg tevreden, ik overweeg inmiddels zelfs om de game in oktober te halen. Dat is nu precies het idee van een bèta lijkt me! Het oogde al goed, weinig problemen gehad, het leek zelfs al bijna een voltooid product. Althans, de content die we voorgeschoteld kregen. Op zo’n manier vind ik het leuk om een game vooraf vast te checken.

The Bèta

Helaas heb ik ook al eens het tegenovergestelde meegemaakt; ik keek erg uit naar een game en kreeg een bèta-uitnodiging. Dezelfde routine ging van start, vrouw weg, ranja in de beker en zitten en dan, een enorme domper. Ik moest diep in m’n geheugen graven, maar dit ging om Ghost Recon Wildlands. Het concept klonk vet, ik wilde met een makker spelen en we gingen er dus helemaal voor. Het spel startte, we logde in en.. het was helemaal waardeloos. Het speelde niet goed, heel erg mooi was het allemaal niet, en na een aantal crashes zijn we zelfs maar gestopt. De game hebben we toen beide niet meer gekocht. Je hoopt als uitgever natuurlijk dat je op die manier de spelers enthousiast maakt, maar dit lukt dus helaas niet altijd het geval.

Uitgevers bieden ook wel eens open bèta’s aan voor als je de game vast hebt aangeschaft. Kun je je voorstellen dat je een game voor 60 piek koopt en dan tijdens de bèta ontdekt dat het helemaal niks is? Ik zou er vies van balen! Maar zoals je in het begin al kon lezen, kan het dus ook volledig positief uitvallen.

And the (pre)Alpha

Tja, dit vind ik altijd maar een lastige. Ook ik ben schuldig aan het spelen van games die nog in alpha – of pre-alpha – zitten, zoals bijvoorbeeld Valheim en Baldurs Gate 3. Ik heb er zelfs voor betaald! Je kunt bij zo’n release natuurlijk verwachten dat een spel vol met bugs en glitches zitten, en dat je een aantal crashes krijgt, maar toch baal je. Je hebt er immers geld aan uitgegeven. Het is natuurlijk wel een leuke manier om vanaf een vroeg stadium “mee te werken” met de developers, waar ze eigenlijk altijd wel om feedback vragen. Veel uitgevers doen reageren en doen daadwerkelijk iets met alle feedback, wat onwijs tof is.

Net als de bèta is ook dit vast een goede manier om de speler enthousiast te maken voor je aankomende game. Vooral als het bijvoorbeeld een weekend is ver voor de release, alleen beschikbaar voor degene die een pre-order hebben geplaatst. Zo wordt je toch een beetje beloond, althans, zo voelt het misschien. Jij bent vast gegaan waar een hoop nog niet bijna niemand is geweest. Desondanks ben ik wel van mening dat als je geld vraagt voor een (pre)alpha dat je daar je spelers wel heel erg voor mag bedanken, het is natuurlijk een onaf product… Denk daarom dus goed na voor je geld in zo’n game stopt, soms loopt het namelijk ook uit op vrijwel niets. Kuch Day-Z kuch.

Dus, om even extra nadruk te geven op hoe ik er in sta, ik heb voor volgende week vast weer mijn grote beker ranja en bakje chips klaar staan om eens goed Diablo II: Resurrected in de open bèta uit te proberen, hopelijk met een positief einde!