Column-Nation: Nintendo GameCube games die een remake verdienen

Meestal heb ik kritiek op het steeds weer opnieuw uitbrengen van oude games, maar vandaag doe ik het eens anders. De Nintendo GameCube heeft een schat aan games die wat mij betreft een remake verdienen.

Een kleine opmerking vooraf

De Nintendo GameCube is de console die bij mij de meeste overuren heeft gedraaid. Deels door de grote hoeveelheid vrije tijd die ik kon besteden aan gamen, maar vooral door alle geweldige games die er op zijn uitgekomen. Deze lijst is samengesteld uit mijn eigen collectie, dus ik vergeet genoeg games die hier ook tussen hadden moeten staan. Laat dit alsjeblieft weten in de reacties, want dan zorg ik voor een deel 2!

Mystic Heroes

Een vergeten parel, kan ik wel zeggen. Mystic Heroes heeft mij heel veel plezier, angst, en frustratie gebracht. Het verhaal kon variëren afhankelijk van het startpersonage wat je koos. Dat maakte deze game al ontzettend goed en zorgde voor een hoge replaywaarde. De kracht van Mystic Heroes was echter dat je het samen met een vriend kon spelen. Dat was soms ook wel nodig, want de moeilijkheid liep soms erg hoog op. Als je fan bent van hack ‘n slash games of juist niet, dan wil ik je aanraden om deze game eens te proberen.

James Bond games

Met No Time To Die is de interesse in James Bond weer helemaal terug. Helaas was het in game-land een beetje stil rondom de franchise. Gelukkig kwam daar dit jaar wel het bericht dat er wordt gewerkt aan een nieuwe James Bond game. Ik hoop dat de makers inspiratie opdoen uit de Nintendo GameCube games, want man wat waren dit topgames. Nightfire, GoldenEye: Rogue Agent, Everything or Nothing, From Russia With Love. Het waren stuk voor stuk heerlijke actiegames. Echter wil ik James Bond: Nightfire even extra in het zonnetje zetten vanwege de legendarische multiplayer opties. Daar hebben bij mij en mijn vrienden zoveel uren plezier in gezeten. Bekijk de beelden hieronder maar eens. James Bond; kom snel terug met games als deze!

Paper Mario: The Thousand Year Door

Ik was blij met Paper Mario: The Origami King en weet je waarom? De laatste Paper Mario game op de Nintendo Switch keerde qua gameplay en charme grotendeels terug naar de eerste games. Na Paper Mario: The Thousand Year Door gingen de makers namelijk experimenteren met allerlei variaties op het gevechtssysteem (stickers, verven enzovoorts). Er zullen vast fans geweest zijn van deze veranderingen, maar ik vond het niet zo’n succes. Als je van Paper Mario op de Switch houdt, dan raad ik je de game aan op de Nintendo 64, maar met name deze parel op de Nintendo GameCube. Een boeiend, en soms wat luguber verhaal, een heerlijk gevechtssysteem en vooral heel veel humor!

Super Mario Strikers/Mario Smash Football

Wat heb ik geweldige herinneringen aan deze game. Tot op de dag van vandaag wordt deze game nog wel eens opgestart. Super Mario Strikers gaat niet echt over voetbal, maar vooral over hoe je elkaar zoveel mogelijk dwars kan zitten. Met een aantal speciale schoten lukt het soms om ook nog te scoren, maar dat is bijzaak. Het is een ontzettend verslavende game die je echt eens geprobeerd moet hebben.

Let alleen wel op de titel, want in Europa en Australië wordt het Mario Smash Football genoemd en op andere plekken Super Mario Strikers.

Pokémon XD: Gale of Darkness

Misschien wel de meest vergeten Pokémon game ooit. Ik vind het ontzettend jammer dat zoveel mensen niet afweten van Pokémon XD: Gale of Darkness. Het is een RPG-stijl game op een Nintendo console (geen handheld dus!). Vandaag de dag komen er natuurlijk wel allerlei handheld Pokémon games uit op de Nintendo Switch in een soort van 3D-achtige versie, maar de game van de Nintendo GameCube stond echt op zichzelf. Het had een boeiend verhaal over ‘shadow’ Pokémon en toffe multiplayer opties. Het had eigenlijk het beste van Pokémon Stadium en Colosseum, met een RPG saus eroverheen.

Wie weet lukt het The Pokémon Company om dit pareltje wat meer aandacht te geven dankzij de aankomende release van Pokémon Arceus: Legends. Deze game lijkt ook een eigen weg in te slaan net als XD: Gale of Darkness.

Hiermee sluit ik mijn lijstje af. Genoeg games om te checken dus. Mocht je nog een oude Nintendo GameCube of Wii hebben liggen dan zijn dit de aanraders om eens te proberen. Op de Wii kun je namelijk ook GameCube games spelen.