Columnnation: Liefde is…

De combinatie liefde en videogames kan je op verschillende manieren interpreteren. De liefde voor videogames die elke gamer voelt sinds die voor het eerst een controller of keyboard in zijn handen kreeg. De liefde in videogames zoals die van Mario voor Princess Peach. Verliefd zijn op een game personage zoals menig tiener op Lara Croft. Of liefde tussen een gamer en zijn of haar (gamer)partner. Deze Valentijnsdag leek het me toepasselijk om dit thema extra liefde te geven.

Liefde is… de eerste keer nooit vergeten

Wij gamers herinneren allemaal onze eerste keer. De eerste keer dat de vonk oversloeg op een videogame. Waarna je het zeker wist: Dit wordt vanaf nu en voor altijd mijn favoriete hobby! Het hoefde geeneens een geweldige game te zijn, want de eerste keer is vaak niet geweldig, maar juist wel memorabel. Zo was het in mijn geval Altered Beast op de Sega Megadrive. Deze side-scrolling beat m’ up was de game die verpakt zat bij mijn eerste eigen spelconsole. Een spel waarin je tot leven gewekt wordt door Zeus om zijn dochter Athena te redden uit de onderwereld. Je begint als een Griekse kerel gehuld in een tuniekje, maar bij elke power-up wordt je steeds gespierder om vervolgens te veranderen in een weer-beest. Het begint met een weerwolf, maar elk level heeft zijn eigen transformatie. Zo verander je in een weerbeer, weertijger, weerdraak (ja echt) en in het laatste level in een super sayan weerwolf. De gameplay was best doorsnee, maar dat kon me niet zoveel schelen. Nu jaren later kijk ik met een combinatie van nostalgie en humor op mijn eerste “keer” terug.

Liefde is… haar redden uit een kasteel

Liefde is altijd een sterke drijfveer geweest van helden in zowel films als videogames. De bekendste voorbeelden behoren ook tot de beste game reeksen. Zo is er natuurlijk Mario die honderden koopa’s plet om Princess Peach te redden. Link die Zelda red terwijl de game niet eens naar hem vernoemd is. Ook al kon je als gamer je aardig inleven in die rol, pas een stuk later werd het mogelijk om je helden ook te hernoemen. Zo had ik bij Final Fantasy 7 alle namen van het team verandert in die van vrienden en in die van meisjes die ik leuk vond. Uiteraard was ik zelf de protagonist Cloud en had ik Aerith vernoemd naar mijn grootste “crush” op dat moment. Het deed daarom extra pijn toen Sephiroth uit het niks haar doorboorde met zijn zwaard. Sinds die traumatische gebeurtenis heb ik afgeleerd om personages te vernoemen naar bekenden van mij.

Liefde is… haar willen beschermen

Het heeft even geduurd voordat game ontwikkelaars doorkregen dat speelbare vrouwelijke personages in videogames net zo populair waren als mannelijke. Toen gaming nog vooral een “mannen” dingetje was dachten de ontwikkelaars dat we ook vooral als stoere mannen wilde spelen. Gelukkig nam Eidos Interactive de keus om een vrouw als hoofdrol te casten. Wat bleek, de meeste mannelijke spelers voelden zich juist verantwoordelijker voor hun acties als vrouwelijke game heldin. Nu is Lara Croft echt geen teer bloempje, maar gevaar lopen of doodgaan als vrouw was toch iets waar veel kereltjes Lara voor wilde behoeden. De makers van Tomb Raider waren goed op de hoogte wat er scoorde bij hun clientèle, dus had Lara om te beginnen enorme (hoekige) tieten. Dit maakte haar meer een een-dimensionaal sex-object dan een drie-dimensionaal potentieel vriendinnetje. In de loop der jaren is ze meer gegroeid naar dat laatste, maar er blijven nog altijd nieuwe sex-objecten opduiken (ik kijk naar jou lange-vampier-vrouw-met-flinke-voorgevel uit Resident Evil Village).

Liefde is… samen gamen

Het is een beetje cliché, maar ik geloof heilig in “couples that play together stay together”. Mijn vriendin en ik delen daarom gelukkig allebei een liefde voor videogames. We spelen geregeld samen op de bank single player games. Ik op de Switch en zij op de Playstation, of andersom. Tussendoor kijken we mee op elkaars scherm en geven elkaar tips en delen in de vreugde en de frustratie. Natuurlijk spelen we ook zo nu en dan iets samen. Er zijn een hoop co-op multiplayer games die je op één scherm kan spelen waarbij goed teamwerk van essentieel belang is. Zo zijn er games die veel communicatie vereisen zoals het hectische kookspel Overcooked. Maar er zijn gelukkig ook games die iets minder snel op knallende ruzies uitlopen. Zo is naar mijn idee Diablo 3 perfect wanneer je een relatief eenvoudige “dungeon crawler” zoekt om samen doorheen te vechten. Daarnaast kan ik Unravel Two van harte aanbevelen. In het tweede deel van deze charmante game speel je als twee poppetjes gemaakt van garen die via een draad aan elkaar verbonden zijn. Doordat je aan elkaar vast zit ben je verplicht samen te werken, maar het zorgt er ook voor dat je de puzzels op een hele interessante manier kan oplossen. Als laatste is Lovers in a Dangerous Spacetime een co-op space shooter die je absoluut moet checken als je iets toepasselijks wil spelen op Valentijnsdag.

Kortom, gamen en liefde gaan naar mijn idee op meerdere vlakken perfect samen. Ik ben benieuwd naar jullie eerste game-liefde, grootste personage crush en welke game je het liefst met je partner speelt. Laat hieronder een reactie achter!