Column-Nation: Games waar jij nooit het eind van hebt gezien

Misschien heb je het jezelf nooit afgevraagd, maar wist je dat Flappy Bird een eind heeft? Of wat dacht je van Tetris? Er is bij sommige games goed nagedacht over een passend eind; als je het tenminste weet te bereiken.

Flappy Bird

Misschien wel één van de bekendste of beruchtste mobiele app games van een paar jaar geleden. Wat leek als een simpel spelletje, werd al snel een ware challenge op sociale media. Was jij de allerbeste? Nou, er zijn gamers die het gelukt is om het einde te halen. Heb je altijd al willen weten wat er in dat geval gebeurt?

Tetris

Wie kent het niet? Op de Nintendo Switch is het zelfs weer ontzettend populair dankzij Nintendo Switch Online. Daar kun je het nu opnemen tegen 99 anderen in Tetris 99. Bij het uitspelen van Tetris op de NES gebeurt er het volgende.



Battletoads

Ik heb Battletoads nooit gespeeld, maar na wat onderzoek op internet blijkt het toch heel lastig te zijn om het einde te bereiken van deze game. Is het jou ooit gelukt? Voor degene die altijd al hebben willen weten hoe Battletoads eindigt, zie hier het verlossende filmpje.



Donkey Kong NES

Wat een bijzonder eind heeft deze game zeg! Of eigenlijk moet ik zeggen, meerdere eindes. Het is dus blijkbaar mogelijk om Donkey Kong op de NES op drie manieren uit te spelen. De derde optie is trouwens erg grappig. Wie had gedacht dat Nintendo een relatie tussen Donkey Kong en Mario zou toejuichen?!



Pac-Man

Het wordt soms ook wel de allereerste game ooit genoemd, Pac-Man. Het opeten van alle bolletjes en voorkomen dat je zelf wordt gepakt door de monsters. Een fantastisch en simpel spelletje, maar heb jij ooit gezien wat er gebeurt aan het einde?

Laat ons weten welke moeilijke game jij hebt uitgespeeld. Waar ben jij als gamer het meest trots op? Alles uitspelen in Super Smash Bros Ultimate of Super Mario 3D World + Bowser’s Fury? Of heb jij zelf ook wel eens een game als Tetris of Pac-Man ‘uitgespeeld’?