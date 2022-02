Column: Vind de juiste timing?!

Gran Turismo 7 komt er binnenkort aan en daar kijkt ondergetekende erg naar uit. Desondanks werd ik eerder deze maand een stuk minder enthousiast.

Sony liet namelijk nog voor de lancering van de simracer weten aan een nieuwe AI te werken. Deze zou namelijk leren van diens fouten en, op een gegeven monent, zelfs esporters het moeilijk zou kunnen maken.

Dit klinkt natuurlijk erg gaaf en als je zoiets hoort, wil je er toch zo snel mogelijk aan de slag, toch?! Helaas is niet minder waar. De techniek is namelijk nog zo ver in ontwikkeling dat het in ieder geval niet op korte termijn in Gran Turismo 7 geïmplementeerd kan worden.

Ik snap best dat je als Sony zijnde dit heel graag als verrassing wil aankondigen en misschien ook wil voorkomen dat dit middels het vastleggen van handelsmerken naar buiten komt, maar om dit aan te kondigen voor de release van de game die eigenlijk altijd wel wat meer aandacht aan diens kunstmatige intelligentie, vond ik toch wel een beetje opmerkelijk.

Het is alsof ze zichzelf een beetje willen indekken voor de komende release? Zodat ze in ieder geval al hebben laten weten dat er achter de schermen keihard wordt gewerkt aan een ander AI-systeem. Het is in ieder geval wel iets wat me bezig zal houden tijdens het recenseren van de review. Dus houd de site vooral goed in de gaten om te lezen hoe de AI in Gran Turismo 7 ons bevalt!