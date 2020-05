We waren er eigenlijk al vanuit gegaan dat Sony in februari de PlayStation 5 zou onthullen. Echter lijkt de coronacrisis daar roet in het eten te hebben gegooid. Of was het altijd al Sony’s idee om te wachten?

Sony heeft deze generatie in eerste instantie ‘gewonnen’ van Microsoft door te reageren op wat de ontwikkelaar van de Xbox One aankondigde. Het werd Sony echter wel makkelijk gemaakt, aangezien Microsoft de focus destijds op de verkeerde punten legde.

Dit keer lijkt Microsoft (onder leiding van Phil Spencer) wel geleerd te hebben van hun fouten en hebben de specs van de console, het uiterlijk ervan en al een aantal games getoond. Daarnaast hebben ze al duidelijk verteld wat we in de komende maanden kunnen verwachten, waaronder een blik op first party games, zoals Halo Infinite.

Sony is daarentegen lijkt de next-gen console hype nog niet helemaal aan geslingerd te hebben, mogelijk vanwege de komst van twee AAA-games voor de huidige, maar ook omdat de Japanse platformhouder een wat afwachtende houding lijkt te hebben.

Dat is eigenlijk best vreemd, aangezien het bedrijf al vorig jaar april sprak over een gedeelte van de specs voor de PlayStation 5. Het leek toen al alsof Sony, ondanks afwezigheid op de E3 de show al een beetje wilden stelen.

Mijn vraag is dan eigenlijk: was Sony van plan dit jaar een soort gelijke move te maken? Het is natuurlijk pure speculatie, maar daarom schrijf ik er ook een column over. Als we de geruchtenmolen mogen geloven, gaat Sony op 4 juni een PlayStation 5 event houden en kunnen we daar dan eindelijk meer van de games (en misschien de console zelf) gaan zien.

Het is een datum die normaal net voor de E3 valt en het is natuurlijk nooit te achterhalen of dit altijd de planning was, maar het lijkt er toch op dat Sony de show op deze manier zou willen stelen? Of denken jullie dat het anders zit?

Ik ben er nog niet van overtuigd, maar als in de komende week (weken) blijkt dat het event uitgesteld wordt vanwege het coronavirus, ben ik er zeker van dat het wel degelijk een move van Sony is. Dan wachtten ze in mijn optiek op Microsoft om iets te onthullen (prijs of misschien een releasedatum?).

Sony hoeft eigenlijk niet te wachten, want met de State of Play events hebben ze al bewezen dat je met een online event wel degelijk een impact kunnen hebben.. Hoe denken jullie hierover? Laat het ons vooral weten in de reactie!