Column-Nation: Mijn vijf beste levenslessen van games

Gamen lijkt voor sommige mensen als niks meer dan nutteloos tijdverdrijf. Weliswaar iets waar je plezier aan beleefd, maar geen waardevolle lessen bevat. Echter heb ik in de loop van de jaren wel degelijk levenslessen geleerd van games. Ik zet ze hier even op een rijtje.



Omgaan met verliezen

Verliezen van een meedogenloze A.I is één ding, verliezen van een vriend of partner kan helemaal heftig zijn voor je ego. Aan het eind van de dag blijft het een spelletje. Het mag misschien niet leuk zijn om te verliezen, maar het blijft een normaal onderdeel in het leven. Het heeft mij vooral geleerd me te verplaatsen in een ander. Want als ik continu win, wil me tegenstander niet meer met me spelen, dus waarom zou ik dat willen? Als je speelt om samen een leuke ervaring te hebben is het dus belangrijk dat iedereen zijn glorie momentje heeft. Daarom ben ik in staat om blij te zijn voor de ander. Verliezen van de computer daarentegen ligt natuurlijk iets anders. Maar verliezen van een machine, is als je erover nadenkt niet zo vreemd, maar je overdreven druk maken hierover dus wel.

Geduldig zijn

Bij elke console generatie beloven de ontwikkelaars kortere laadtijden. Met de opkomst van geavanceerde SSD’s lijkt deze belofte steeds reëler te worden. Echter als gamer heb ik geleerd dat je nou eenmaal geduld moet hebben om iets leuks te kunnen doen. Hoe groter de game-wereld hoe langer het laden, dus je krijgt er ook iets voor terug. Zo worden de werelden in videogames alsmaar groter. Het reizen van het ene punt naar het andere kan soms uren in beslag nemen. Daarom is fast-travel ook zo’n fijne functie. Echter neemt het wel wat van de inleving weg. Daarnaast vindt je ook een stuk meer loot als je besluit het hele stuk te lopen (of rijden). Kortom games kunnen je helpen met creëren van meer geduld en dat is een zeer goede levensles.

Doorzettingsvermogen hebben

Iedere gamer kent de worsteling van een moeilijke (eind)baas. Keer op keer verlies je of haal je het bijna om alsnog verslagen te worden. Er is serieuze doorzettingsvermogen nodig om verder te komen. Ook al zijn de consequenties van opgeven niet zo ingrijpend als in het echte leven, ze weerhouden je wel van verder te komen. Hoe groter de uitdaging, hoe groter de euforie voelt van het overwinnen. Een ontwikkelaar die veel fans heeft vanwege zijn uitdagende games is From Software. Deze heeft door de Souls serie, Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice veel gamers geleerd dat overwinning het zoetste smaakt wanneer die alles moeten geven. Ook kan je vaak niet verder in avontuur games zonder eerst een tijd te grinden voor ervaring. Maar vaak is het de tijd en moeite waard net als in het echte leven.

Problemen oplossen

Er was een tijd dat games nog met een minimum aan tutorials en uitleg werden uitgebracht. Tegenwoordig proberen ontwikkelaars de gamer toch iets meer aan het handje vast te houden zodat ze niet meteen afknappen. Ik geloof dat dit te maken heeft met de beruchte aandachtsspanne van de millenial en dat ontwikkelaars hun grootste afnemer niet willen afschrikken. Hierdoor zijn er weinig games die je actief tot probleemoplossend gedrag prikkelen. Maar er zijn gelukkig nog games die je vragen moeilijke keuzes te maken. Denk bijvoorbeeld aan de games van Quantic Dream zoals de recente Detroit: Become Human of de Telltale series. Hierin hebben je keuzes vergaande gevolgen. Meestal zijn de beste keuzes degene die het meest onbaatzuchtig zijn, maar zelfs dan loopt het niet altijd goed af. Het heeft mij in ieder geval geleert kalm te blijven en het grotere plaatje in mijn achterhoofd te houden.

Het leven is (g)een spelletje

Er zijn mensen die menen dat het leven geen Nintendo game is (“You don’t get a another chance”). Maar ook al kan je in het echte leven niet meerdere keren dood gaan – iets waar boedisten anders over denken – toch zijn er gelijkenissen. Zo kan je autorijden zien als een spelletje, maar in plaats van een race game, een spel waarin je punten krijgt voor het volgen van de verkeersregels. Als je het leven wel als een spel ziet is het makkelijker om er van te genieten. Zodra je het te serieus gaat nemen dan neem je een hoop potentieel plezier weg. Je moet het leven eigenlijk zien als een verhaalgedreven avontuur RPG, waar je al door al je continue’s heen bent. Het is dus belangrijk om er voorzichtig mee om te gaan, maar wel te genieten van elke seconde en vooral geen fast-travel te gebruiken.

Tot zover mijn vijf beste levenslessen die ik geleerd heb van games. Ik ben benieuwd wat jullie geleerd hebben van gamen. Laat het weten bij de reacties!