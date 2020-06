Column-Nation: Geen E3, geen Gamescom, wel Summergamefest

Mijn kleine brein kan het maar nauwelijks bevatten dat we dit jaar alle grote games feesten, waar we maanden van te voren naar uitkijken, moeten missen. Is het eigenlijk wel zo erg?

De shock

Nog maar een paar maanden geleden las iedereen vol ongeloof toen PlayStation zich als eerste afmeldde voor GDC en vlak daarna volgde meer. Ook bij Pax lieten de grote namen op de flyers het stuk voor stuk afweten. Wij nuchtere Hollanders en Belgen dachten dat het allemaal maar overdreven was en dat het allemaal met een sisser zou aflopen. De shock was best aanwezig toen E3 de stekker uit de beurs haalde en daarmee een golf veroorzaakte. Een golf die zo’n beetje alle game-beurzen in de wereld liet afzeggen.

Nu weten we dat het helemaal geen gekke beslissingen waren, en dat ze niet viel later alsnog gedwongen zouden moeten afblazen. Het corona-virus had (en heeft nog steeds, ondanks dat sommige het ontkennen) ons allemaal in zijn grip. Een heuse pandemie, eentje die fataal kan zijn en die de wereld op zijn kop heeft gezet. Gelukkig brengen slechte tijden ook het beste in creatieve ondernemers naar voren, en zo is Summergamefest geboren.

Geoff Keighley

Als gewone gamer zal deze naam je waarschijnlijk niets zeggen, voor ons is het misschien wel een van de belangrijkste personen in de gamesindustrie. Hij is de grote man achter de drie jaarlijks prominentste games-momenten, namelijk een flink gedeelte achter de schermen bij E3, Gamescom Opening Night Live en The Game Awards. Aan het begin van het jaar had Keighley al laten weten dat hij zich niet meer met E3 ging bemoeien. Hij had andere ideeën waar hij zich op wilde focussen. Naar alle waarschijnlijkheid was dat al Summergamefest, maar dan misschien in een andere vorm. Bij Gamescom heeft hij eigenhandig een noemenswaardige show opgezet die Gamescom (weer) tot een van de prominente game-beurzen heeft gemaakt. The Game Awards was altijd al zijn feestje, eerst voor een tv-zender, maar sinds een aantal jaren op eigen initiatief (met hulp van veel vrienden in het wereldje)(zodanig goede vrienden dat hij een gastrol in Death Stranding eraan over heeft gehouden).

Summergamefest

Nu we geen E3, geen Gamescom, geen ParisGameWeek, geen Pax, geen GDC en helemaal niets in die richting hoeven te verwachten dit jaar en uitgevers en ontwikkelaars nog steeds wel zitten te popelen om hun toffe nieuwe projecten te showen aan de wereld, is Summergamefest misschien wel dé oplossing. Keighley’s online platform waar wekelijks meerdere shows en aankondigen terecht komen is de uitgelezen plek om alle aankondigingen te verzamelen. Zowel grote als kleine projecten krijgen daar alle ruimte om even de spotlight over te nemen en hebben niet het probleem van E3, dat ze de aandacht moeten delen met andere games.

Het concept is vrij simpel, 1 platform die alle streams en shows verzameld en allemaal evenveel aandacht geeft en dat alles online. Zo simpel kan het zijn. Nu met de pandemie is het ook nog eens een slecht idee om veel mensen in een hal te verzamelen om daar iets tofs te laten zien en dus is dit de beste optie voor de meeste showcases. Grote spelers zoals een Sony en Microsoft hebben nu alle ruimte om de hun nieuwe consoles te showen, op een plek waar ze alle aandacht krijgen. Daarnaast hebben ze naast hun eigen marketing nog eens de aandacht die Keighley eraan geeft en zo misschien wel een groter publiek dan ze anders hadden gehad.

2021

De grote vraag is natuurlijk of het volgend jaar nog wel relevant is om een grote game-beurs te organiseren. Als het überhaupt kan (corona kan zo maar nog steeds een issue zijn tegen die tijd), dan is de vraag in hoeverre men met elkaar wil vechten om de aandacht. Veel media hebben jaarlijks een vergelijkingslijst tussen de grotere shows tijdens E3, en daardoor komen sommige juist in een negatiever daglicht dan nodig lijkt te zijn. Nu zitten alle shows relatief ver uit elkaar en hebben ze dus niet het probleem dat bijvoorbeeld Ubisoft en Square Enix op dezelfde avond uit alle macht proberen onze aandacht vast te houden.

Persoonlijk denk ik dat E3 niet terug hoeft te komen in de vorm waarop we het kennen, de grote mensenmassa en rijen om een paar minuten die ene nieuwe game te mogen uitproberen. Het zou helemaal geen gek idee zijn als de demo’s weer terugkomen. Dat je in de store van jouw pc of console een demootje kan vinden van een game die over een paar weken of maanden uitkomt om je enthousiast te maken. Er was een tijd dat die demo’s heel normaal waren, maar het gebeurde ook te vaak dat een demo niet zo goed was en men die game afschreef terwijl die wel goed was. Maar ook is het (recentelijk nog met Yakuza) voorgekomen dat de ontwikkelaar per ongeluk de volledige game aanbod als demo.

De enige manier waarop we weten hoe het er volgend jaar uitziet is wachten.. Gewoon ouderwets wachten tot volgend jaar om ons even los te weken van je PlayStation 5 of Xbox Series X en kijken naar wat de volgende game is die je daarop kan spelen.