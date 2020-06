Column-Nation: Even wachten nog…

Eerder deze week hebben we het slechte nieuws van CD Project Red gekregen dat Cyberpunk 2077 opnieuw is uitgesteld. In plaats van in september mogen we nu in november aan de slag met de geanticipeerde game. Maar is dat wel zo erg?

In eerste instantie zal mijn antwoord ‘ja’ zijn. Dat is inderdaad wel vervelend. Samen met duizenden andere gamers kijk ik enorm uit naar Cyberpunk. Alles wat we tot nog toe gezien hebben, staat me erg aan en het slechte nieuws wat ons gisteren bereikte maakte me wel een beetje sip. Uiteraard is het een beetje besproken. Het nieuws zakt een beetje en wat blijkt: zo erg vind ik het uiteindelijk helemaal niet.

Over de jaren zijn er tig games uitgesteld en helaas zal dit in de toekomst ook nog vaak genoeg gebeuren. Studio’s hebben er natuurlijk altijd een ‘goede’ reden voor: nog niet af, onderdelen worden geschrapt, de hele game wordt geschrapt en later opnieuw gemaakt, enzovoort. Ik denk dat bijna elke gamer wel eens zo’n momentje heeft meegemaakt. We kijken soms wel jaren uit naar een game. Je hebt de trailers al honderd keer bekeken en kent van screenshots alleen misschien de kaart al uit je hoofd. Misschien heb je zelfs via een kickstarter wel gedoneerd en zit er een kleine beetje van je zuurverdiende geld in.

Dat het uitgesteld wordt om een nog beter product op de markt te brengen zou dus eigenlijk alleen maar positief opgevat moeten worden! De uitgever wil je niet teleurstellen. Het team wat al zijn energie in deze game stopt wilt graag dat alle spelers de ervaring van zijn/haar leven heeft tijdens het spelen. Desondanks blijft de initiële reactie natuurlijk dat het onwijs balen kan zijn. Zoals ik in het begin al zei baal ik zelf ook wel van het uitstellen van Cyberpunk 2077. En in de toekomst gaan we allemaal vast nog vaker balen, hoe positief je ook naar de situatie kijkt.

Om maar een aantal voorbeelden te noemen. Een huidige klassieker die vaak werd uitgesteld is Resident Evil 4. Er zijn ongeveer vier versies gemaakt en weg geknikkerd voordat de huidige versie gelanceerd is. De ontwikkelaar heeft zo’n zes jaar aan ontwikkeling verprutst maar uiteindelijk een meesterwerk op de markt gebracht. Resident Evil 4 heeft uiteindelijk erg veel invloed gehad op third person-games in de toekomst.

Ook is The Legend of Zelda: Breath of the Wild een goed voorbeeld. Oorspronkelijk stond de release gepland voor de Wii U in 2015, wat uiteindelijk begin 2017 is geworden. Achteraf gezien helemaal niet erg, want de game is inmiddels een van de populairste in de serie en wordt als een van de betere games ooit beschouwd.

Laten we echter niet doen alsof uitstellen altijd maar fantastisch is. Ja, het betekend vaak dat een game er beter van wordt. Het kan echter ook beteken dat er ontwikkeld wordt op verouderde hardware en een game er uitziet alsof ie net iets te laat is. Dit was bijvoorbeeld het geval bij The Last Guardian. Team Ico was er rond het opheffen van de studio in 2011 al een aantal jaar mee bezig. Sony heeft naderhand een nieuw team opgesteld om er voor te zorgen dat de game alsnog werd afgemaakt. Dit is gelukt; in 2016 kwam The Last Guardian uit op de Playstation 4, maar werd niet zo goed ontvangen.

‘Omdat het moet’ leek wel het motto van het team wat het heeft afgemaakt. Oorspronkelijk zou hij op de Playstation 3 uitkomen en zo zag het er ook uit. Het leek allemaal wel een beetje alsof eigenlijk niemand er nog zin in had en het maar vanwege een contract is afgemaakt. Helaas, want ik weet nog hoe tof het leek toen er voor het eerst beelden van verschenen.

Dit jaar is het helaas ook al behoorlijk raak. Naast dat Cyberpunk al door het jaar heen geschoven is, mocht ook The Last of Us: Part 2 er aan geloven. Er is wel een iets andere reden voor nu; het Corona-virus. Door het vele thuiswerken hebben studio’s er iets meer moeite mee. Het werken gaat nu iets anders en zo zal de productie op een iets lager niveau liggen. Dit zien wel terugkomen in de vele uitstellingen van dit jaar; Marvel’s Avengers, Iron Man VR, Wasteland 3, Cyberpunk 2077 en Final Fantasy VII.

Laten we in ieder geval hopen dat we meer gevallen krijgen als Resident Evil 4 en Breath of the Wild, en minder als The Last Guardian. Uitstellen zal altijd een kleine domper zijn. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog veel vaker zeggen “weet je nog, dat we 3 maanden langer moesten wachten op game x”, terwijl ie verschillende Game of the Year-awards binnensleept. Ik ben natuurlijk wel benieuwd of jullie zo’n game hebben waar je lang naar uit kijkt. Welke was het en stelde deze teleur, of was ie beter dan je had kunnen dromen?