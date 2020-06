Column-Nation: En toen was het weer heel stil

Sony kondigde afgelopen donderdag een hele sloot aan games aan. Toch is het dan wel jammer dat het daarna gelijk zo stil is.

Het ‘Future of Gaming’ event duurde eigenlijk maar ruim vijf kwartier en toonde maar liefst 24 games. Ik bedoel dit niet negatief, maar door zoveel games in een relatief korte presentatie te behandelen, zorgt er alleen maar voor dat ik ontzettend veel vragen heb.

Ik snap dat Sony wil laten zien dat ze zo’n divers mogelijke scala aan games voor wilt schotelen, maar het is altijd jammer dat we eigenlijk te weinig te weten krijgen over hoe de games daadwerkelijk in elkaar steken. Spider-Man: Morales is nou zo’n game waar veel verwarring over is ontstaan. Misschien had men Rutter de game duidelijker moeten omschrijven, maar er werd eigenlijk intern gediscussierd over de game. Is het nou een uitbreiding en verbetering op de huidige game? Of toch een standalone game in de trend van Uncharted: The Lost Legacy?

Gelukkig kregen we hier vrij snel antwoord op, maar zo heb ik over een flink aantal games nog heel veel vragen. Denk bijvoorbeeld aan Destruction AllStars. Wat kunnen we nou eigenlijk van de gameplay verwachten? Is het nou de bedoeling dat we de tegenstanders gewoon van de weg beuken en zelf proberen niet het prooi te worden?

Zo kan ik bij iedere game wel een aantal vragen bedenken, maar zal ik jullie daar niet mee vervelen. Misschien komt dit wel doordat we dit jaar helemaal geen events (a la E3 en Gamescom) hebben waarin dit soort vragen worden beantwoord door middel van de hands-on en preview sessies van (andere) media. Ik hoop in ieder geval dat we in de komende weken meer antwoorden krijgen en meer informatie over deze 24 games.

Snappen jullie een beetje wat ik bedoel? Hebben jullie ook dat gevoel? Of vinden jullie dat ik overdrijf? Laat het ons vooral weten in de reacties!