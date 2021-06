Column-Nation: Wat een verschrikkelijke E3!

Gisteren was de laatste dag van de E3 en alhoewel mijn verwachtingen niet erg hoog lagen, wist het nog in veel dingen vreselijk tegen te vallen!

Ondanks dat de E3 wel een aantal hoogtepuntjes (waarover later deze week meer) kende en zelfs een paar verrassingen, was er nog wat mij de pet te boven ging!

Zoom Simulator?!

Ik weet dat dit niet heel respectvol is, maar het “panel” van Take-Two over diversiteit wist de plank echt totaal mis te slaan. Ik snap dat dit een issue is, maar het is volgens mij niet het publiek dat je wil bereiken. Tijdens de E3 kijken namelijk voornamelijk gamers en dat publiek wil maar één ding zien en dat is GAMES! Wat kunnen gamers er nou aan veranderen dat er geen transgender/ vrouwen of gekleurde mensen in de gamesindustrie komen?! Uitgevers doen de laatste jaren heel moeilijk over het wel of niet brengen van politiek in games, maar zo’n panel naar een SHOW brengen, kan ik echt niet begrijpen. Leg het me aub maar eens uit. Bovendien werd de hele boodschap voor mij weggehaald door een man die het te pas en te onpas (achter) elke zin RIGHT?! te zeggen.

Het enige leuke wat ik hierin zag, waren de iets te toxic reacties van de stream. Zo werd er heel flauw op iedere ‘right’ gereageerd met left en werd deze panel al snel bestempeld als Zoom Simulator.

Deze panel had veel beter tijdens een GDC kunnen worden gehouden, want daar zitten juist de ontwikkelaars en de juiste pers. Het geeft dan ook een bepaalde verwachting in plaats van een E3 2021 Showcase aan te kondigen om vervolgens naar een Zoom meeting te gaan kijken die op dat moment gewoon niet gepast is.

Prime Matter?!

Deep Silver kondigde tijdens de Summer Game Fest een nieuw label genaamd Prime Matter aan. Deze nieuwe uitgever zou ook meteen de E3 als podium gebruiken om het over hun nieuwste games te hebben. Tijdens de “Primetime” werd dan ook voornamelijk hypothetisch over toekomstige games geluld. Van een aantal games werd dan nog wel een cinamatische trailer getoond en van enkele zelfs gameplay, maar ik had echt het idee dat deze show een parodie was op afgelopen E3. Hiermee doel ik op de games die veel te vroeg werden aangekondigd en we al jaren niets of bijna niets meer vernemen.

Ik wil hiermee overigens niks negatiefs over de games zelfs mee zeggen, maar de manier waarop men dit dacht te kunnen presenteren.. Het zou toch ook niet leuk zijn als een Rockstar over een gloednieuw IP zou gaan praten.. Om nog maar te zwijgen over de vragenlijst die bijna één op één aan de diverse ontwikkelaars werden gevraagd en vooral nog even vragen waarom Prime Matter zo goed voor hun game is..

Een dev diary als Showcase?!

Toch was er een bedrijf die echt helemaal de plank missloeg, namelijk Bandai Namco. Als je nog even voor de E3 aankondigt dat je voor het publiek ‘grootste game’ Elden Ring in januari 2022 verschijnt, leg je de lat wel erg hoog voor je showcase. Althans dat was bij mij het geval. Ik had toch op zijn minst een gameplay demo verwacht en nog wat verrassingen.

Maar nee hoor: Bandai Namco kwam met een korte trailer en een developer interview voor de derde Dark Pictures Anthology-game House of Ashes. Gezien Niek’s review van het voorgaande deel moest de uitgever wel van hele goede huize komen om mij te overtuigen. Nou dat doe je bij mij niet door wat gerenderde trailers te tonen, nota bene enkele maanden voor release! En net op het moment dat ik me voor wilde bereiden op de volgende berichten, bleek dat dit de hele showcase van Bandai Namco was?! Wow, echt geweldig, maar niet voor een showcase!

Het Covid-jaar

2021 wordt voor ons gamers het jaar waarin de impact van Covid-19 op de industrie gaat tonen. Vorig jaar waren er al een hoop games die uitgesteld werden (of uitgesteld hadden moeten worden), maar vele daarvan bevonden zich al in de laatste fase van ontwikkeling en dat betekent voornamelijk het “polijsten” en wegwerken van bugs. Games voor 2021 en verder hebben veel meer last van de pandemie dan we eigenlijk door hebben en daarom waarschuwde ik al in onze verwachtingen dat de E3 wel eens matig zou kunnen worden. Bovendien bevinden er twee consoles zich in het eerste jaar en verschijnen er normaliter in deze periode de platformhouders wat rustiger aan doen met het “grote geschut”.

Daarnaast is er ook nog het “drama” van de tekorten aan nieuwe consoles. Hier hebben zowel Microsoft als Sony als Nintendo last van en persoonlijk denk ik ook dat hierdoor ontwikkelaars misschien wel wat meer ruimte krijgen om hun games goed af te ronden. Als er dit najaar/ begin volgend jaar meer consoles op de markt komen, is het natuurlijk interessanter om current-gen exclusives uit te gaan brengen.

Maar goed ondanks deze kanttekening vond ik de manier waarop voornamelijk deze shows een gat leken op te vullen (aangezien Sony er onder andere niet was), maar eigenlijk zelf geen flauw idee hadden van wat ze moesten laten zien. Kan jij je bijvoorbeeld nog iets herinneren van de Gearbox Showcase?!