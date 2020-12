Deze column bevat spoilers over The Last of Us Part 2, dus wees gewaarschuwd. Aan de andere kant kun je afvragen waarom je de game een half jaar naar dato nog niet gespeeld hebt.

De Game Awards werden vorige week gehouden en een paar dagen voor de show begint het toch altijd weer te kriebelen. Niet alleen welke verrassingen er tijdens de show, maar ook welke game er met de meest prestigieuze prijs ermee vandoor gaat. De genomineerden waren eigenlijk niet geheel verrassend, op Hades na (die mij persoonlijk geheel ontgaan is) en ook de winnaar leek in mijn ogen al te voorspellen. Of dat komt omdat ik razend enthousiast was over de sequel van een game waar we eigenlijk geen sequel van hadden verwacht even achterwege gelaten.

Naughty Dog heeft in The Last of Us Part 2 dingen gedaan die veel ‘fans’ niet konden waarderen. Het duurt niet lang in de game of de eerste traumatische gebeurtenis voltrekt zich. Joel wordt op een brute manier om het leven gebracht door een op dat moment redelijk onbekende vrouw, die hij notabene kort daarvoor het leven red. Hoe durft ze!? Het moment voordat Abby de genadeslag gaf, hoopte ik nog dat het een droom was of dat ze zich zou bedenken, maar de waarheid kwam keihard binnen. Het enige genade wat Abby en haar vrienden toonden, is dat ze Ellie laten leven, maar ohh boy wat gaan ze daar spijt van krijgen!

Ten koste van wraak

Wat volgt is een eerste gedeelte waar je als Ellie en Dina op jacht gaan naar de daders die zich in Seatlle ‘schuil houden’. Terwijl de twee vriendinnen op onderzoek gaan, leren we Dina niet alleen beter kennen, maar blijkt ook dat er wel meer tussen de twee speelt dan alleen vriendschap. Alle ingredi├źnten van een happy end leken zich voor te doen, totdat je op het punt staat wraak te nemen op die achterlijke bitch die Joel op een vreselijke manier om het leven bracht. Ze is je namelijk een stap voor en de rollen lijken omgekeerd, maar voor je dit ervaart, krijg je eerst het verhaal van Abby’s kant te ervaren.

Niet alleen het gedeelte waarin zij vertelt wat haar reden was om wraak op Joel te nemen, maar ook hoe de dagen waren dat Ellie en Dina op een slinkse wijze de ene na de andere vriend(in) van haar om het leven bracht. Alhoewel ik het begin van dit gedeelte echt haatte om als Abby te moeten spelen (en het gedeelte wat aan de lange kant vond), begon ik steeds meer sympathie te krijgen voor haar. Of eigenlijk begon ik in te zien dat het nemen van wraak alleen maar extra verliezers met zich meebracht.

Ondanks dat ik aan beide kanten de motivatie begrijp van de keuzes die ze maakten, leek het uiteindelijk toch een soort van happy end te gaan krijgen. Abby spaart Ellie voor de tweede keer en Tommy, Dina en Ellie keren Seattle de rug toe en de twee dames beginnen een nieuw leven op een boerderij. Het gedeelte wat voor mij als een afrondend gedeelte voelde, maar uiteindelijk iets anders bleek in te luiden.

Een bezoekje van Tommy die niets anders wilt dan wraak op Joel weet Ellie weer helemaal van de kaart te brengen. Terwijl Dina haar nog probeert over te halen om het achter zich te laten, heeft Ellie haar keuze al gemaakt en keert ze haar veilig leventje, haar vriendin en ‘hun’ kind de rug toe voor wraak.

Dit was voor het eerst dat ik Ellie begon te haten. Was ze soms vergeten wat er allemaal gebeurde in Seattle? Hadden er nu al niet genoeg mensen geleden voor haar wraakgevoelens? Helaas lukte het ook Dina niet om in een uiterste poging Ellie te overtuigen om te blijven. Als er hier een keuze zou geweest zijn, was ik gebleven, maar helaas was ie er niet.

Uiteindelijk eindigt het verhaal alles behalve met een happy end. Ellie redt uiteindelijk het leven van Abby en Lev, nadat ze haar eerst op een haar naar vermoord heeft. Ellie keert terug naar huis en komt erachter dat ze alleen over is. Zou ze nu eindelijk in de gaten hebben wat ze kapot heeft gemaakt?!

Mijn GotY

Ik vind The Last of Us Part 2 een GotY puur omdat de hele ervaring klopt. Alhoewel de gameplay nagenoeg gelijk was aan het origineel, bleef het verhaal interessant en kreeg ik ook steeds meer te weten over de personages. Niek kan zich wel afvragen of degene die het verhaal van deze game ‘de lucht in prijzen’ een film of serie hebben gezien’, maar de gevoelens die ik had na het spelen, heb ik nooit eerder gevoeld na het spelen van een game of het kijken van een serie of film.

Qua gevoelens schommelde het tussen boos, teleurgesteld, maar ook schuldig (omdat als ik de keuze had kunnen maken die ik wilde maken een hele andere uitkomst had gebracht) en ergens had ik ook wel begrip voor wat Ellie gedaan had. Ik was boos omdat Ellie toch op wraak ging, maar teleurgesteld dat ze uiteindelijk het niet af maakte, maar ook daar weer ergens begrip voor kon krijgen. Nu ik het schrijf denk ik dat ik waarschijnlijk ook hetzelfde had gedaan, als ik het zo ver had laten komen en de emoties weer alle kanten opschuiven.

The Last of Us is wat mij betreft de Game of the Year, omdat het de game is waar ik aan terug denk aan 2020. Als je mij over een jaar of twintig nog vraagt over 2020 zal dit qua gaming in ieder geval het eerste zijn wat ik zal benoemen.

Die haat reacties

Na de bekendmaking van de Game of the Year tijdens de Game Awards zag ik dat er overal op het internet weer de haat reacties richting Naughty Dog/ degene die de game de GotY hadden gemaakt. Terwijl de meeste er blijkbaar al vanuit gingen dat het de Game of the Year zou worden, waren ze het hier op zijn zachts gezegd niet mee eens. Er worden meteen allerlei complottheorie├źn bedacht en deze game had het niet verdiend. Nou aan die allen wil ik alleen zeggen: Kom dan met een game van dit jaar die het wel verdiend en probeer het eens op een normale manier uit te leggen waarom dat zo is..