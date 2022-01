Column-Nation: Waarom moet er zo gepocht worden over gameplay duur?

Een spel dat veel tijd kost om uit te spelen, hoeft niet altijd een goed teken te zijn.

Serieus, 500 uur?

Iedereen heeft inmiddels al gehoord over de poging van Techland tot pochen over de gameplay tijd van Dying Light 2. De game zou namelijk 500 uur duren om volledig uit te spelen. Inmiddels krabbelt de ontwikkelaar al terug en maken andere ontwikkelaars ze belachelijk met hun eigen reclamestunt. Het is echter wel tekenend voor een groter probleem: spellen moeten maar langer en langer duren om uit te spelen.

Je kan denken: natuurlijk is het goed dat ik meer waar voor mijn geld krijg. Als je het puur gaat omrekenen, is 70 euro voor 500 uur aan entertainment goud. Uiteraard verwacht je een aantal uur uit het spel te halen voor het geld dat je ervoor neerlegt. Ik krijg het benauwd van al die hoge cijfers: het kost mij nu al weken – zo niet maanden – om op een normaal niveau door een game te komen die 30 a 40 uur kost. een game die meer dan 80 uur kost om het einde van te zien, zal ik niet snel aan beginnen. Toch zie ik vanuit de gamewereld een enorme focus op kwantiteit. Dat de focus hier op ligt, is echter een groot probleem.

Omwegen, blokkeringen en fluff

Allereerst loop je tegen het probleem aan dat al deze uren moeten worden gevuld met interessante content, die niet verveeld na de talloze uren die je erin steekt. Denk aan Assassin’s Creed Valhalla: je bent 100 uur bezig om het spel uit te spelen, maar hoeveel van die tijd ben je bezig met interessante content? Het demotiveert spelers juist om tot het einde te spelen en maakt de ervaring minder gefocust, traag en een grind. Aan het einde ben je zo uitgeblust dat dit dit ervaring zwaar verminderd.

Ik merkte dit ook bij de Final Fantasy 7 Remake: hoe vaak je wel niet van hot tot her wordt gestuurd om de game maar te vullen met fluff. Dat je weg opeens weer wordt geblokkeerd en een omweg moet zoeken, om je maar meer tijd in het spel te laten steken. Het wekt bij mij alleen maar frustratie op, omdat deze blokkeringen en omwegen niks toevoegen, behalve dat het je tijd verspeeld. Alles zodat de ontwikkelaar kan zeggen dat er een X aantal uur in gestoken kan worden.

Focus eens op kwaliteit!

Daarbij is er vanuit ontwikkelaars de focus zo erg op uren aan content, dat kwantiteit boven kwaliteit gaat. In plaats van 20 a 30 uur aan goed geregisseerde en creatief bedachte content, moet de game gevuld worden met fluff, grind en een hoop omwegen om de progressie van de speler te blokkeren. Denk aan gebieden waar de vijanden van een veel hoger niveau zijn, waardoor je geforceerd wordt dezelfde content steeds te herhalen om verder te kunnen komen. Dan zie ik zelf liever een game als Guardians of the Galaxy, dat zo’n 15 uur kost om uit te spelen maar je door een boeiend verhaal brengt over verschillende planeten, dat geen moment verveeld.

Als wij met z’n allen ons meer zouden richten op het vragen van kwaliteit boven kwantiteit, dan zou dit de kwaliteit van de ervaring die je ontvangt een stuk hoger worden. Goed, dit zeg ik in een wereld waarin het publiek spellen op de dag van release al door alle content heen jaagt en constante honger heeft naar updates en nieuwe content. Misschien wordt ik ouder….