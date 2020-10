Column-Nation: Verhalen in videogames zijn nog niet zo ver

Videogames zijn natuurlijk een relatief jong medium. Pas in 1958, toen iemand voor het eerst Tennis for Two speelde, begon de reis. Er zijn in die jaren natuurlijk enorme sprongen gemaakt, van steeds realistischere graphics tot open werelden groter dan onze verbeelding kan bevatten. Echter is er naar mijn mening een punt waarop videogames nog een lange weg te gaan hebben; verhaalvertelling. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Echter lijkt het erop dat veel gamers dit niet eens door hebben, vooral de positieve kanten die daar aan zitten.

Met dit idee loop ik eigenlijk al een paar maanden rond. Het startte toen ik The Last of Us Part II speelde. Nu dat we bijna een half jaar verder zijn lijkt het eindelijk mogelijk om over deze game te praten zonder automatisch controverse te starten. Welnu, heeft TLoUs Part 2 een innemend verhaal? Wat mij betreft wel. Maar de gamepers prees deze dusdanig de lucht in, dat ik me afvroeg of zij ooit een film of een serie gezien hadden.

Als je verhalen in videogames in een vacuüm bekijkt, dan is TLoU2 een hoogstandje, absoluut. Echter vond ik het overdreven dat dit een van de mooiste verhalen ooit werd genoemd door sommige critici. Ik geloof dat als dit verhaal vertaald zou worden naar een film of serie, de reactie heel anders zou zijn. Het merendeel van film- of Tv-critici zou een dergelijk verhaal meteen neerzetten als een The Walking Dead-imitator. Weet ik dit zeker? Absoluut niet. Het blijft immers speculeren. Overigens is het interessant dat The Last of Us daadwerkelijk een serie-versie lijkt te gaan krijgen, dus mijn theorie gaat in de komende jaren getest worden.

Met twee maten meten?

De volgende vraag hierbij is; worden games dus anders bekritiseerd dan verhalen in andere media? Wat mij betreft is dat wel zo. Is dat een slecht iets? Dat vind ik een lastigere vraag. Interactiviteit is hetgeen wat videogames onderscheid van andere verhalende media zoals films of series. Echter houdt het daar al gauw bij op. Muziek en verhaal zijn bijvoorbeeld zaken waarin er geen verschil hoeft te bestaan tussen de kwaliteit van die van een game of een film. Beide hebben prachtige soundtracks voortgebracht. Waarom gebeurd zoiets dan wel met verhaalvertelling? Met alle technologische mogelijkheden van tegenwoordig kan je zo ongeveer alle beelden en verhalen voortbrengen in een game zoals dat in films ook kan.

Ik denk dat ik weet waarom gameverhalen anders bekritiseerd worden. Verhaalvertelling in games is gemiddeld een stuk minder sterk geweest tot nu toe. Dat is natuurlijk ook helemaal niet gek. Videogames hoeven namelijk niet per se op hun verhalen te leunen. Denk eens aan alle goede games die je ooit gespeeld hebt, en hoeveel daarvan zeker geen sterk verhaal hadden. Ik moet denken aan Painkiller of de recente Doom-games. Videogames kunnen meer leunen op gameplay, dus verhaalvertelling kan minder belangrijk zijn. Videogames zijn ook zoals eerder gezegd een jonger medium. Denk je dat films hun verhaalpotentie hadden bereikt toen ze even jong waren als games nu? Op misschien een paar uitschieters na denk ik dat niet.

De doorbraak zal komen

Dat gameverhalen wellicht achterlopen op oudere media als films of series is natuurlijk helemaal niet erg. Dat betekent namelijk dat videogame verhalen alleen nog maar beter gaan worden. Ik niet wachten op het moment dat videogameverhalen een doorbraak gaan krijgen. Dat we een moment gaan krijgen zoals Amerikaanse stripboeken die hadden in 1986. Waarbij Watchmen en The Dark Knight Returns een industrieverschuiving voortbrachten die toonden dat diens verhaalvertelling net zo diep, gelaagd en sterk kon zijn als ieder ander medium.

Recensenten, ik vraag jullie daarom om iets breder te kijken als het gaat om videogame verhalen. Denk niet aan hoe goed of slecht die verhalen nu zijn, maar hoe goed of slecht ze zullen worden als ze hun volledige potentie kunnen bereiken. Ik denk dan ook dat andere verhalende media als maatstaf nemen daarvoor een goede zaak is. Neem niet genoegen met minder, want waarom zouden ontwikkelaars dan nog verbetering zoeken?

The future is bright…

Wellicht klinkt deze gedachtegang erg negatief, maar ik zie de toekomst juist anders in. Denk over de keren dat verhalen in videogames je wellicht tot tranen geroerd hebben. Denk aan de momenten waarop je lang na het uitzetten van je gaming device nog moest denken aan de personages en gebeurtenissen in die spellen. En bedenk je dan vervolgens hoeveel beter het nog kan gaan worden. Dat is wat mij betreft een hele fijne gedachte.