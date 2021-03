Column-Nation: Top 5 Donkey Kong Soundtracks

In deze column serie neem ik jullie mee naar de mooiste muziek van Nintendo franchises. Zo schreef ik bijvoorbeeld al over mijn favoriete Super Mario en The Legend of Zelda soundtracks. Deze zondag is het de beurt aan Donkey Kong!

Muziek neemt een belangrijke plaats in mijn leven in, mede dankzij videogames. Nintendo zorgde bij mij altijd voor een lach op mijn gezicht, een traan of rillingen van spanning. Soms is het goed om weer eens te beseffen hoe bepalend muziek kan zijn voor een game. Jullie kunnen vast zelf ook genoeg voorbeelden bedenken, toch? Hier komen in ieder geval mijn favoriete Donkey Kong soundtracks (niet op volgorde).

Meest herkenbare deuntje 1

Donkey Kong kent eigenlijk twee echte klassiekers die de meesten hopelijk wel zullen herkennen. Dit nummer komt bijvoorbeeld in meerdere games terug. Eén van de fijnste versies blijf ik toch wel die van Donkey Country Returns op de Wii vinden.



Meest herkenbare deuntje 2

Er is nog een ander nummer die heel bekend in de oren zou moeten klinken. Deze komt ook in de Country games langs, maar bijvoorbeeld ook op Donkey Kong 64. Deze soundtrack geeft het slingeren door de bossen echt geweldig mooi weer.



Deze remix moet je echt gehoord hebben

Wie fan van de Donkey Kong Country series is, mag deze versie echt niet missen. In Super Smash Bros Ultimate worden geregeld oude klassiekers in een nieuw jasje gestoken, waaronder deze versie van Gang-Plank Galleon!



Nostalgie met DK Isle

Ik hoop voor dit nummer wat meer fans te kunnen vinden. Laat even in de reacties weten of jij ook kippenvel krijgt bij dit nummer. Wat blijft het toch jammer trouwens dat Nintendo nooit meer zo’n prachtige open wereld Donkey Kong game heeft gemaakt. Voor mij is deze game één grote bak nostalgie met heel veel mooie muziek!



Meest recente game uit dit lijstje

Eindelijk een Donkey Kong game met echte orkestrale arrangementen. Scorch ‘N Torch is bij Tropical Freeze verreweg mijn favoriet. De combinatie met de gameplay die hierbij hoort en het ietwat onheilspellende sfeertje maakt het voor mij af. Geniet ervan.



Geen Donkey Kong zonder deze toegift

Het blijft een top 5, daarom is de DK Rap echt een toegift. Eerlijk gezegd wist ik niet zo goed wat ik met dit nummer aan moest. De DK Rap is een beetje de TOTO – Africa van de Donkey Kong games. Hij mag dan misschien niet het hoogste staan in ‘best soundtracks ever’, maar hij mag zeker niet ontbreken.



Kan jij geen genoeg krijgen van Nintendo soundtracks? Laat dan weten welke franchise ik de volgende keer moet bespreken.