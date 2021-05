Column-Nation: Team DLC of Team volledige game?

Ik vroeg het mij laatst eens af. Waarom zijn er zoveel games die dankbaar gebruik maken van DLC mogelijkheden? Waarom krijgen we geen ‘afgemaakte’ game of brengt de uitgever geen vervolg uit? Het komt waarschijnlijk deels door onszelf. Kiezen we voor Team DLC of voor Team volledige game?

De wereld is veranderd

Om achter een mogelijk antwoord te komen, moeten we even terug naar de jaren negentig. Rond die tijd ontstonden namelijk de eerste ‘smartphones’. Of nou ja, telefoons die verbinding konden maken met internet. Meer was het eigenlijk niet. Dat klinkt misschien lang geleden, maar de smartphone zoals we die nu kennen kwam eigenlijk pas rond 2007. Apple lanceerde in dat jaar de allereerste iPhone. Informatie kon vanaf dat moment veel sneller worden gevonden of worden opgezocht. Je hoefde er niet meer voor naar de bibliotheek of naar een winkel. Het begin van een veranderende wereld.

In de gamewereld gebeurde langzaam maar zeker hetzelfde. Nintendo was heer en meester en bracht halverwege de jaren 90 de Nintendo 64 uit. Een baanbrekende console wat betreft 3D gaming en opslagmogelijkheden. De nieuwe cartridges maakte het mogelijk om grotere en uitgebreidere games te maken. Toch ontstond er al vrij snel een probleem; sommige games hadden meer geheugen nodig dan de standaard 4 mb. Nintendo bracht daarom de Expansion Pack uit, waardoor games als Donkey Kong 64 en The Legend of Zelda: Majora’s Mask gespeeld konden worden. Nintendo wilde zoals je ziet de eerste smartphone uitbrengen, maar uiteindelijk bracht Sony de ‘iPhone‘ uit.

Met de eerste PlayStation zorgde Sony voor een grote verandering in de gamewereld. Cartridges werden ingeruild voor CD’s met een veel grotere capaciteit, waardoor games veel sneller en makkelijker konden worden uitgegeven. Later stapten ook Microsoft en Nintendo over op CD’s. Het aanbod was meteen een stuk uitgebreider, waardoor gamers veel meer konden wisselen tussen games. Ik kan bij mij zelf nog wel herinneren dat ik bij de Nintendo 64 bijvoorbeeld heel lang over één game deed en daarna pas overging op een andere. Vanaf de Nintendo GameCube en verder kocht ik eigenlijk veel sneller games achter elkaar. Zo ontstond de welbekende ‘backlog’. De CD’s brachten de eerste grote verandering, maar de komst van Team DLC kwam nog wat later.

De komst van online (Team DLC)

We hebben het hierboven kort gehad over de geschiedenis en de ontwikkeling van de technologie die we nu kennen. We zien eigenlijk, zowel bij smartphones als bij consoles dat informatie en entertainment steeds toegankelijker werd. Vandaag de dag kunnen we ons niet meer voorstellen om een simpele vraag over iets, op te moeten zoeken in een boek die we moeten lenen in de bibliotheek toch? Even snel iets Googlen heeft onze manier van denken wel een beetje veranderd. Hetzelfde geldt voor de manier waarop wij gamen.

De mogelijkheid om snel een game online te kopen of te bestellen is zoveel eenvoudiger dan hélemaal naar een winkel te moeten om een fysiek spel aan te schaffen. Het kan zoveel makkelijker; console aan, game opstarten en gaan. Het grote voordeel voor ontwikkelaars is dat ze deze game nu ook makkelijk kunnen updaten als er fouten inzitten. Wij worden als gamers maar verwend! We hoeven bijna niets meer te doen om een game in huis te halen. Met de komst van online game-abonnementen hoeven we zelfs niet meer te kiezen, maar kunnen we spelen wat we willen.

Zijn jullie blij met deze ontwikkelingen? De voordelen zijn natuurlijk best groot. Je kunt voor een vast bedrag per maand ongelooflijk veel games spelen en ontwikkelaars zorgen voor updates of extra content (DLC). Aan de andere kant betaal je voor een game misschien wel een vaste abonnementsprijs, maar komen daar nog een paar tientjes bij aan onmisbare DLC. Ontwikkelaars willen ons ongeduld namelijk niet laten wachten en brengen soms maar een onvolledige game vol fouten uit om deze vervolgens te ‘repareren’ met updates en aan te prijzen met toffe DLC die eigenlijk al in de game had moeten zitten. Ik zeg nadrukkelijk dat niet iedere ontwikkelaar zo handelt, maar het valt me op dat er wel een toename van gemakzucht is. Helemaal omdat wij niet meer kiezen welke game wij wel of niet kopen. Met een abonnement wordt er een keuze voor ons gemaakt.

Team DLC of Team volledige game?

Persoonlijk kies ik voor het laatste team, omdat ik zelf graag een game wil spelen die echt helemaal af is. Nintendo is één van de weinige uitgevers die hier nog steeds voor kiest naar mijn idee. Daarnaast maak ik echt een onderscheid tussen DLC die echt optioneel is (extra characters of wapens) of DLC die in de game had moeten zitten (extra verhalende missies of compleet nieuwe gebieden). Wat vinden jullie? Spelen jullie een game het liefst helemaal uit of betalen jullie graag meer voor bijvoorbeeld een compleet nieuw verhaal of wereld? Team DLC of Team volledige game?

Mijn hersenspinsels kunnen nog wel eens gek doen hoor. Ben ik nu een complotdenker of lezen jullie dit weg als zoete koek? Ik hoor graag jullie reacties!