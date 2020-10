Column-Nation: Super Mario 3D All-Stars laat kansen liggen

Super Mario 3D All-Stars verzamelt drie van Nintendo’s meest baanbrekende Super Mario-titels. In één fijn en nostalgisch pakketje komen Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy naar Nintendo Switch, net als alle drie de soundtracks. Een mooie collectie dus, maar Nintendo heeft naar mijn mening tal van kansen laten liggen. Ik neem ze in deze column met je door.

Allereerst wil ik geen misverstand laten bestaan over Super Mario 3D All-Stars: het is geweldig om die Mario-titels uit mijn jeugd opnieuw te beleven op de Switch. Als ik de game speel in docked modus krijg ik prima draaiende games voor m’n knar en als ik switch naar handheld wordt de pret niet gedrukt. Maar als ik naar voorgaande remakes en remasters van Nintendo kijk, besluipt me toch een ongemakkelijk gevoel. Het gevoel dat er toch nog iets mist.

Tweede ronde

Het is niet de eerste keer dat we te maken hebben met een heruitgave van geweldige Mario-titels. In 1993 flikte Nintendo dit namelijk al met Super Mario All-Stars. Alle Mario-games van het NES-systeem (Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 (VS-uitgave), Super Mario Bros. 2 (Japanse uitgave) en Super Mario Bros. 3) kwamen naar de SNES in prachtige 16-bit visuals. Nintendo had destijds een troef in handen, want 16-bit technologie kreeg je exclusief bij Nintendo. Een prachtig fundament om aan te tonen hoe games ge-remaked kunnen worden op een nieuwe generatie consoles, en ook nog eens tof gebundeld kunnen worden. Super Mario 3D-All-Stars leent zijn titel van zijn klassieke broertje, maar ondanks dat 3D All-Stars ook drie nagenoeg perfecte games opnieuw uitgeeft, verdient het die naam eigenlijk nét niet.

Ik wil absoluut niet ontkennen dat het makkelijker of minder kostbaar is om 3D-games opnieuw vorm te geven en te maken, maar als we bijvoorbeeld naar Digital Foundry kijken, die 3D All-Stars onder de loep nam, wordt duidelijk wat hier aan de hand is. In de basis draait de game een emulator die ervoor zorgt dat we de game kunnen spelen. Vervolgens zijn de graphics bewerkt om HD-resolutie mogelijk te maken en zien we die graphics door de kracht van de emulator. Alleen Super Mario Galaxy lijkt echt te kunnen draaien op de hardware van de Switch en het is de enige game die we in 1080p en hogere frame rate kunnen draaien. Zonde, zo’n zonde.

Luiheid

Het klinkt niet echt als een grove overtreding dat Nintendo inzet op emulatie in een heruitgave van zijn games, maar als we 3D All-Stars moeten zien als een ware viering van drie generaties aan Mario-games, krijg ik toch een vies smaakje in mijn mond. Als we bijvoorbeeld kijken naar het verleden, dan is Super Mario 64 al eens ge-remaked op de Nintendo DS. Die versie voelde daadwerkelijk als een echte lofzang voor het origineel, met compleet opnieuw gemaakte omgevingen en toevoegingen als Luigi, Yoshi en Wario als speelbare personages. ‘Waarom is die versie verdorie niet opgepoetst?!’, dacht ik toen ik vrijdag 18 september aan de slag ging met de game. Daarnaast heeft Nintendo met de Zelda-serie al eens laten zien dat het games prachtig kan remaken. Neem Ocarina of Time 3D en Majora’s Mask 3D bijvoorbeeld. Beide prachtige heruitgaven die het bronmateriaal respecteren en tegelijkertijd een nodige grafische herziening doorvoeren. Zo kan het dus ook! Zeker als we naar andere remakes van de afgelopen jaren kijken, steekt Nintendo’s meest recente poging toch wat bleek af tegen de rest. Kijk bijvoorbeeld naar de oogstrelende remakes van Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2.

Jammerlijk incompleet

Wat ik misschien nog wel de grootste gemiste kan vind, is de afwezigheid van Super Mario Galaxy 2. De game die door velen wordt gezien als nóg beter dan zijn voorganger, kan gewoon niet ontbreken in de Best of-uitgave die we afgelopen vrijdag kregen. Ik zou ook echt niet weten waarom Nintendo deze kans heeft laten liggen. Willen ze een soortgelijke release als die van Super Mario 3D World? Gaan ze Galaxy 2 iets later op eigen houtje uitbrengen met allerlei extra’s en online functies? Als dit niet het geval is en we gewoon een All-Stars-collectie hebben gekregen zonder Galaxy 2, vind ik dat heel vreemd en eerlijk gezegd ook een beetje beledigend voor ons fans.

Hoe jammerlijk incompleet Super Mario 3D All-Stars ook is, voor de jongere gamers onder ons (of oudere gamers die games willen spelen met hun kroost), is de collectie een prachtige gelegenheid om nog eens na te genieten van al het moois dat Mario ons gebracht heeft. Daarnaast is de heruitgave een must-have voor Mario-fans van het eerste uur. Zijn grafische- en inhoudelijke tekortkomingen maken Super Mario 3D All-Stars echter meer een soort runner-up dan een absolute superster, en het prijskaartje van 60 euro niet waard.

Super Mario 3D All-Stars is nog tot eind maart 2021 verkrijgbaar voor Nintendo Switch.