Column-Nation: Soundtracks waar ik de bibbers van krijg

Net als in films gebruiken videogames, muziek als krachtig middel om spanning te creëren. Je kunt je vast die zombie of horror game nog wel herinneren, waarin de muziek zorgde voor dat ultieme schrikmoment. Als Nintendo gamer zou je denken dat er alleen maar vrolijke muziek klinkt in die games, nou niets is minder waar. Hier komen mijn enge Nintendo soundtracks.

Shadow Temple (Ocarina of Time)

Ik kan niet beschrijven hoe eng ik deze tempel vond en stiekem nog steeds vindt. De lugubere sfeer, de donkere omgevingen en deze vreselijke muziek maakte deze tempel echt een ware nachtmerrie.



Ghost House (Super Mario World)

De titel zegt het eigenlijk al; de levels in spookhuizen. Wat was dit irritante muziek in die vaak toch al lastige levels. Het zorgde alleen maar voor meer stress bij het zoeken naar de juiste uitgang. Vandaag de dag raakt het me niet meer zoals vroeger, maar toch blijven het levels die ik liever zou overslaan.



Lavender Town (Pokémon Blue/Red/Yellow)

Op vakanties nam ik altijd mijn Gameboy’s mee en speelde ik non-stop Pokémon games. Er was echter één gedeelte in Pokémon Blue (mijn favoriete kleur), waar ik de rillingen van kreeg. Lavender Town was een spookstad en de onheilspellende muziek maakte het er niet beter op. Het lukte me alleen overdag om dit gedeelte van de game door te komen. In de avond of in het donker was ik gewoon veel te bang.



Ikana Valley (Majora’s Mask)

Het was lastig kiezen welke game voor mij de allerengste soundtracks had. Uiteindelijk komt dit nummer net op 2, maar man, man, man wat is deze game toch bizar. Hopelijk wordt deze gauw speelbaar op de Nintendo Switch. Het is een aanrader.



River Twygz Bed (Super Paper Mario)

Zoals je ziet bestaat deze lijst bijna compleet uit Nintendo 64 games. Enge muziek is voor mij een stuk nostalgie. Toch, als ik nu terugkijk, is de muziek ook daadwerkelijk echt creepy. Een betere nummer 1 is er in mijn ogen niet. Wat was dit ook een bizarre game. Sowieso lijkt de Paper Mario franchise reden voor de ontwikkelaars om flink te experimenteren. Mario wordt hier vaak op vreemde en gelukkig ook grappige manieren neergezet. Zoek op YouTube naar gameplay van deze track, het zal je echt verbazen.



Mijn jeugdgames bestonden vooral uit Nintendo games zoals je ziet. Welke soundtracks hebben jou de stuipen op het lijf gejaagd? Of welke games doen dat nu nog steeds? Er zijn zoveel games die een duistere rand hebben, echter denk je dat misschien niet meteen over Nintendo games. Vandaar dat mijn column hier vooral op focuste. Er zijn natuurlijk genoeg enge games, zoals DOOM, The Last of Us en ga zo maar door.