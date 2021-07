Column-Nation: Ontwikkelaars zouden wel wat duidelijker mogen zijn!

Ontwikkelaars houden er steeds meer van om veel informatie nog een beetje vaag te houden, maar waarom ontgaat me vaak een beetje.

Aankondigingen

Zo vraag ik me ieder jaar af waarom games steeds vroeger aangekondigd worden. Dan bedoel ik games als Breath of the Wild, The Elder Scrolls 6, Cyberpunk 2077 en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Het enige wat ik kan bedenken, is dat deze ontwikkelaars willen voorkomen dat er informatie lekt en dus de game eerder aangekondigd willen hebben.

Echter is dat voor mij niet genoeg, want waarom zou je iets groots als de nieuwe Elder Scrolls tijdens een E3-persconferentie aan te kondigen om er vervolgens jaren niks meer over te horen. Fans zijn namelijk hongerig naar informatie en als die niet komt, wordt er vanzelf gespeculeerd of door journalisten bij bronnen navraag gedaan en worden de kleinste verhalen volledig opgeblazen.

Wat ik dan wel weer kan waarderen, is het feit dat een Bethesda dan wel aangeeft dat de game er voorlopig niet komt en zelfs pas naar Starfield op de markt zal komen. Het is alleen nog steeds niet duidelijk! Zeg gewoon als ontwikkelaar/ uitgever dat die game er bijvoorbeeld in ieder geval niet voor 2023 zal verschijnen. Zo moeilijk is het toch niet?!

De volgepropte E3 persconferenties

Naast het onthullen van een releasedata/ periode zijn de E3 persconferenties ook vaak de reden voor veel onduidelijkheid over games. De persconferenties moeten vaak boordevol aankondigingen en trailers en daardoor is er vaak niet tijd om wat meer in details in te gaan.

Zo had ik dit jaar met een aantal games, zoals ik vorige week ook al aangaf, dat de games me eigenlijk niet zijn bijgebleven omdat er eigenlijk niet veel werd getoond/ gemeld. Er druppelt her en der nog wat informatie, maar het is nog steeds niet echt dat ik nu ineens overtuigd ben om die games te gaan proberen.

Kennen jullie je de laatste E3 persconferentie van Sony nog herinneren? Die ene waarin een orkest zat en ook een man met een fluit speelde? Ik vond deze eigenlijk helemaal niet zo slecht, want het gaf namelijk de games die getoond werden alle ruimte om meer in detail te treden.

Ook zouden de ontwikkelaars naar mijn mening wat beter in kunnen springen op de E3. Dat je nou eenmaal een beperkt aantal minuten tijd krijgt, is tot bepaalde hoogte begrijpelijk. Maar maak dan juist gebruik van het feit dat er veel aandacht aan games besteed wordt door in de weken nadien met meer informatie over je games te komen.

Nu ik dit zo schrijf, besef ik me natuurlijk ook dat het dit en vorig jaar ook minder werd doordat grote beurzen als de Gamescom en E3 (dit jaar was natuurlijk alleen digitaal) werden gehouden. Hierdoor zijn er ook een flink stuk minder previews naar buiten gekomen, maar ook dit is natuurlijk niet een excuus om wat meer informatie naar buiten te brengen.

Wat vinden jullie dat ontwikkelaars moeten doen? Of vinden jullie de manier waarop de informatie wordt gegeven eigenlijk wel prima zo? Laat het ons vooral weten in de reacties!