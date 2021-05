Column-Nation: Noemenswaardige moeders in gaming

Het gebeurd niet vaak dat mijn column op een feestdag valt, echter is daar dit jaar dus verandering in gekomen. Het is vandaag namelijk moederdag! De dag die draait om die speciale personen in onze levens waar alle online tegenspelers seks mee hebben gehad. Moeders zijn naar mijn gevoel een onderbelicht onderwerp binnen ons favoriete medium. Daarom leek het mij een mooie kans om een aantal noemenswaardige gaming-moeders in het zonnetje te zetten.

Cooking Mama

Moeders verzorgen en moeders geven je een goed gevoel over jezelf. Binnen videogames is daar geen beter voorbeeld van dan Cooking Mama uit de gelijknamige reeks. Deze dame heeft zoveel voor ons gedaan. Niet alleen zet ze een heerlijke pot eten op tafel, ook leert ze ons talloze recepten zodat we zelf ook een keukenprins(es) kunnen worden. Elke keer als je een taak in haar keuken voltooid, zal ze je oren vullen met tedere en koesterende woorden.

Maar, moeders moeten soms ook hard zijn voor hun kinderen. Cooking Mama is daar zeker geen uitzondering in. Als je namelijk één van haar recepten verkeerd uitvoert, zal ze je dat ook zeker laten weten. Maar goed, velen van ons zullen deze tough love vast kunnen waarderen, vooral als we ’s avonds aan de keukentafel aanschuiven.

Clementine

Nu is deze keuze misschien een beetje valsspelen. Clementine is namelijk geen biologische moeder, maar wel de adoptiemoeder van een baby. Het hoofdpersonage uit Telltale’s The Walking Dead-games moet op jonge leeftijd al de verantwoordelijkheid nemen over dit kind. Moederschap is voor iedereen een heftige taak, maar voor een tieneradoptiemoeder in een zombie-apocalypse is het natuurlijk extra lastig. Alleen daarom al verdient Clementine een plekje in deze lijst.

De moeder uit Pokémon

Dit is misschien wel de bekendste moeder uit deze lijst. Ironisch genoeg is ze waarschijnlijk ook degene die het meest over het hoofd wordt gezien. Met deze dame begint zo goed als elke Pokémon-game in de vijfentwintig jaar dat deze spellen verschijnen. Meerdere generaties zijn opgegroeid met het vriendelijke advies van deze onsterfelijke vrouw. Of je nou gratis bij haar mag rusten of dat ze je herinnert aan je afspraak met de professor, deze dame is er altijd voor je.

De moeder uit Earthbound

Deze game is extra toepasselijk, aangezien Earthbound deel is van de zogeheten ‘Mother-trilogie’. Earthbound is hier het tweede deel van. Het eerste en derde deel zijn nooit buiten Japan verschenen. In deze game speel je als Ness (bekend van de Super Smash Brothers-games) die de gekste avonturen beleeft. Deze kunnen variëren van lekker spelen in het park tot het moeten bevechten van buitenaardse monsters!

Maar tussen al deze gekkigheid is er één constante; je moeder. Elke avond, wat je ook beleefd hebt, zal je naar huis fietsen om bij haar te zijn. Ook zij maakt je favoriete eten en stopt je ’s avonds lekker in bed. Zo ben je de volgende dag weer fris en fruitig om de huidige uitdagingen aan te gaan.

Nora uit Fallout 4

Moeders zijn doorzetters. Zij zullen er alles aan doen om hun kind(eren) te beschermen en te helpen. Een prachtig voorbeeld is Nora uit Fallout 4. Even ervan uitgaan dat je haar als speelbaar personage hebt gekozen, is zij misschien wel de grootste doorzetter op deze lijst. In het begin van de game wordt haar zoon van haar gestolen en moet zij Boston doorzoeken om hem terug te vinden. Geen enkele bandiet, Deathclaw of wat dan ook kan haar tegenhouden!

En daarmee komt onze lijst van noemenswaardige moeders in gaming ten einde. Wellicht kunnen we volgende keer een lijst maken met kwaadaardige moeders. Daar kunnen we in ieder geval nog een jaar over nadenken.

Fijne moederdag aan alle mama’s! Jullie verdienen het!