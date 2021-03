Column-nation: Nintendo kan nog wat leren van Sony’s State of Play

Alhoewel Sony’s State of Play nagenoeg geen grote verrassingen bevatten en veel games afwezig leken, deed de show een ding wel erg goed. Zelfs zo goed dat ik hoop dat meer uitgevers/ platformhouders dit zullen doen.

De show duurde ‘slechts’ 30 minuten, en behandelde 10 games en of je de games wel of niet leuk vindt even achterwege gelaten, maar gaf alle games genoeg aandacht en toonde ook veel gameplay. Wat ondergetekende was het perfect, niet alleen om het met Boyd en Rogier samen bij te kunnen houden, maar ook om zelf af en toe naar het scherm te kunnen kijken en de beelden over zich heen te laten komen.

Normaliter gebeurt dat maar sporadisch of om even de naam van een game te checken en te kijken of er nou wel of geen releasedatum wordt gegeven en of dat nou een specifieke releasedatum is of dat alleen een jaar wordt bekendgemaakt.

Dit was echt heel anders dan de laatste Nintendo Direct, dat overigens niet aanvoelde als een ‘echte’, maar een mix leek tussen een Indie World met een aantal aankondigingen van wat grotere games en wat Nintendo games. Het tempo lag daar zo moordend hoog dat ik me na de show ook bijna niks meer van al die games kan herinneren en dat vind ik voornamelijk zo jammer. Niet alleen lieten de meeste games weinig indruk achter of kregen daar gewoonweg de tijd niet voor, maar door de grote bak aan informatie dat voorgeschoteld werd, vond ik het ook erg lastig om allemaal bij te houden.

Het is voor ‘ons’ natuurlijk ook een stuk anders, want we kunnen niet rustig achterover zitten en tussendoor even een bakkie koffie erbij halen, want het nieuws laat natuurlijk niet op zich wachten. Naast het schrijven van berichten, moeten er ook nog bijpassende afbeelding, trailers gezocht worden en ook nog in de gaten gehouden worden wat er nou allemaal de revue passeert.

Dit was bij Sony’s State of Play allemaal stukken beter voor elkaar (overigens ook al bij Ubisoft’s Forward event) en heb ik eigenlijk liever dat uitgevers en platformhouders voortaan dit soort shows vaker zullen houden en desnoods events als de E3 gebruiken om bepaalde games verder uit te lichten (in plaats van games drie jaar of eerder voor release aan te kondigen/ teasen.

Wat vinden jullie van de opzet van de State of Play (dus niet de games die getoond werden, maar de manier waarop)? Laat het ons vooral weten in de reacties!