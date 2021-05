Column-Nation: Nee, ontwikkelaars zijn niet lui

Iets wat ik veel lees – en waar mijn nekharen van overeind gaan staan – is dat ‘ontwikkelaars lui zijn’, vooral als games in een franchise op elkaar beginnen te lijken. Ontwikkelaars zijn niet lui, integendeel zelfs.

Ik kan doorgaan over de crunch die teams doormaken voor AAA releases – iets wat niet uniek is voor de afgelopen jaren – of de lage salarissen die ze krijgen betaald, of de lage baanzekerheid doordat studios constant worden opgedoekt, worden gesplitst of worden opgekocht. Dat is niet de hoek die ik vandaag wil pakken, ook al speelt het een grote rol in mijn gedachtegoed. Wat ik bedoel is dat veel mensen het online met elkaar eens zijn dat ontwikkelaars lui zijn als een vervolg in de franchise meer van hetzelfde aanbiedt voor de speler.

Het maakt in dit geval niet uit of het gaat om Far Cry, Assassin’s Creed, Call of Duty of welke andere franchise die jaarlijks of tweejaarlijks uit wordt gebracht. Als een spel populair wordt, zal de ontwikkelaar er als de kippen erbij zijn om een vervolg uit te brengen, zodat ze lekker geld kunnen verdienen aan het succes dat ze hebben. Dit gebeurd bij iedere populaire franchise en is ook gezond gedrag voor een kapitalistisch bedrijf dat afhankelijk is van het succes van het product waar ze jaren en miljoenen euro’s in steken om te ontwikkelen. Ze brengen in dit geval dan meer van wat het spel populair heeft gemaakt, maar dan groter, mooier en met nieuwe features om een vervolg te rechtvaardigen. Wanneer dit een aantal keer gebeurd, zullen fans online schreeuwen dat de ‘franchise dood aan het gaan is’ en dat de ‘ontwikkelaars lui zijn’.

Het eerste is vaak al te ontkrachten omdat het vervolg op een game vaak meer wordt verkocht dan de voorganger – kijk maar naar de verkoopcijfers van de eerder genoemde franchises – dus dat een franchise dood gaat terwijl het keer op keer haar eigen verkooprecord verbreekt is de reinste onzin. Daarbij doet de ontwikkelaar wat ze moeten doen: bieden wat de gamers willen. Hoewel veel hardcore fans van franchises het graag anders zien, zij zijn maar een klein aandeel in het succes van de franchise. De grote massa zorgt voor de grote successen, voor het voorbestaan van de franchise en voor de studio’s die de games brengen. Een spel waar tientallen – of soms zelfs honderden miljoenen – wordt gestoken, kan het niet veroorloven om te cateren voor een niche groep fans die vocaal zijn op het internet. Of zal ik het anders stellen: als het spel waarover je klaagt zo slecht is, waarom blijft het dan verkopen?

Het is overigens ook niet goed als studio’s het over een andere boeg gooien met hun franchise. Far Cry 2 heeft een kleine groep fans, maar wordt vaak gezien als de vreemde eend in de bijt. Niet iedereen is even blij dat Assassin’s Creed een RPG is geworden. Dit zijn dan wel weer dezelfde mensen die klagen dat Assassin’s Creed jaar in, jaar uit hetzelfde is. Toen Call of Duty met innovaties durfte te komen, kraakte mensen dat ook af. Teveel afwijken mag dus ook weer niet. Is het dan ooit goed?

Al met al zijn gamers vaak teveel bezig met wat zij graag willen zien in een game of een franchise, in plaats van wat het spel daadwerkelijk is. Het is natuurlijk makkelijk om te lachen dat je in Assassin’s Creed Valhalla weinig doet met het assassin gedeelte, maar mogen we zo’n titel dan volledig afvallen? Afijn, ik heb weer genoeg geklaagd over klagers, wat mij weer een klager maakt. Het cirkeltje is rond….