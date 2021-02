Column-nation: Microsofts AA instelling

Microsoft heeft met Game Pass goud in handen alleen lijken ze daar net niet genoeg mee te doen. Het begint er erg op te lijken alsof ze voor ´goed genoeg´ gaan.

Wat is de toekomst?

Vaak kan je de toekomst voorspellen door naar de eerder behaalde resultaten te kijken. Dat gaat natuurlijk niet altijd op, en we moeten de eerlijke ruimte geven om ze het tegendeel te laten bewijzen. In het geval van Xbox is dat alle grote nieuwe games goed genoeg zijn, geen enkele is écht goed en het begint er sterk op te lijken dat dit het plan de hele tijd al was. Microsoft heeft de laatste jaren aardig wat studio’s overgenomen om aan de eigen stal toe te voegen, om zo een flinke reeks games als exclusief te kunnen bestempelen.

Nu is het zo dat er regelmatig nieuwe games uitkomen, maar die zijn (tot nu toe) allemaal ‘oké’. Geen uitschieters, niet eentje waardoor je met jaloezie naar de Xbox kijkt als je die niet hebt. Hetgeen wat mij opvalt is dat het er nu heel sterk op begint te lijken dat dit precies het idee was. En wat mij een beetje angst inboezemt, is dat er een heleboel games aankomen die wellicht ook niet beter dan ‘goed genoeg’ zullen zijn.

Wat zal dit betekenen voor bijvoorbeeld de nieuwe Hellblade, of de nieuwe Halo? Of misschien wel hetgeen wat de grootste impact heeft, de hele stal van Bethesda.. Wat als zij ook voor het goed genoeg gaan en zo alle scherpe randjes van games als Doom, Elder Scrolls en Wolfenstein halen?

Exclusives

Uiteraard is dit alles een aanname, het kan net zo goed zijn dat de afgelopen games zoals The Medium, Crackdown 3 en State of Decay 2 opwarmertjes waren, waar nog van geleerd moest worden. In dat geval zou elke eigen game steeds een stukje beter zijn dan de vorige, maar ook dat lijkt niet het geval.

Zelfs de (naar mijn mening) beste exclusive die de afgelopen jaren is uitgekomen, was ‘meh’ bij launch. Sea of Thieves is een leuke speeltuin waarin je lekker je ding kan doen, tenzij je de pech hebt dat je een vijandig schip tegenkomt die met jou het gevecht aan wil gaan. Dan is het vooral vervelend, maar juist de onwaarschijnlijke reddingen geven vaak ook de tofste momenten in de game. Toch is deze mentaliteit dat een ‘7’ genoeg is eentje die misschien wel de langste adem heeft, maar ik wil er eigenlijk niet aan mee doen.

Game Pass

Toch is en blijft het zo dat Xbox Game Pass de beste deal in gaming is. De beste optie voor elke budgetgamer, voor iedereen die wel van variatie houdt, maar niet alle games kan kopen. De variatie en vernieuwing is ongeëvenaard en dat elke Xbox eigen game op de dag dat die uitkomt ook op Game Pass komt, dat is simpelweg fantastisch! Sterker nog, dat is nog steeds de enige reden dat ik al een tijdje naar de Xbox kijk en ik er eigenlijk wel eentje wil. Gewoon om mee te kunnen doen met de grote hoop aan games, maar als ik even kijk naar de line-up, dan hou ik het maar bij m’n eigen backlog.