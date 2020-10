Column-Nation: Microsoft lijkt niet echt goed voorbereid voor next-gen

Microsoft heeft misschien wel de juiste kaarten in handen tijdens de volgende generatie consoles. Alleen lijkt het bedrijf niet goed voorbereid voor de volgende generatie console.

Halo Infinite als enige launchtitel?!

Wie de lijst met games van launchgames van de Xbox Series X/S ziet, heeft eigenlijk al gemerkt dat er eigenlijk geen enkele exclusive bij zit die speciaal voor de launch verschijnt. Hiermee bedoel ik op het feit dat alle exclusieve games die verschijnen of al eerder op een Xbox-platform zijn verschenen en het dus echt extreem karig is qua nieuwe releases. Op de games van de third party ontwikkelaars na dan.

Zelfs bij de Xbox One had Xbox een paar exclusieve games die echt daadwerkelijk de moeite waard waren om de overstap te zetten. Denk hierbij aan games als Dead Rising 3, Forza 5 en Ryse: Son of Rome. Waar Microsoft bij deze generatie het startschot eigenlijk als eerste loste komt men nu eigenlijk helemaal niet zo sterk over. Helemaal als nu blijkt dat het uitstellen van Halo Infinite betekent dat er eigenlijk geen ‘system sellers’ meer zijn.

Te veel games komen eigenlijk te laat

De vorige Showcase die Microsoft gaf was misschien niet sterk qua het tonen van gameplay, maar wel in het tonen van de games waar Xbox fans eigenlijk al een hele generatie op aan het wachten zijn. Een nieuwe Fable, een RPG van Obsidian en natuurlijk ook de bekende games als Forze en State of Decay 3.

Echter waar Sony van standpunt verwisselde door enkele PlayStation 5 titels alsnog naar de PlayStation 4 te brengen, wist Microsoft het verwarrend te maken door niet duidelijk tijdens de show aan te geven op welke platform(s) de getoonde games zullen verschijnen.

Ik moet hierbij ook zeggen dat tijdens de show ik ook niet echt de tijd had om alle trailers goed te bekijken, aangezien je op dat moment druk ben met de verslaggeving en het zoeken van trailers. Echter later merkte ik op dat niet alle trailers de logo van Xbox One bevatten. Dit in combinatie met het ontbreken van enige vorm van releasedatum/ jaar en gameplay is waarschijnlijk het teken dat veel van deze games nog wel even op zich laten wachten.

Tijd voor wat duidelijkheid

Met de release van beide consoles en het erg drukke najaar verwacht ik ook voorlopig niet dat we duidelijkheid krijgen over hoe Microsoft de komende tijd met nieuwe games zal komen. Al is er natuurlijk tijdens de Game Awards wel een goed podium om met wat updates te komen.

Ik ben op dit moment echt benieuwd hoe degene die een Xbox Series X of S gepre-orderd erin staan. Met Xbox Game Pass heeft men natuurlijk een geweldig concept in huis en in combinatie met de sterkste console ooit en Project xCloud alleen maar nog meer redenen om voor team Xbox te gaan. Alleen was het gebrek aan exclusives niet juist de reden dat de Xbox One X nooit echt voor een ommekeer heeft gezorgd?