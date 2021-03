Column-Nation: Lang leve de vrouw

Achter veel succesvolle games staan een legioen aan sterke vrouwen. Tijd om ze wat meer naar de voorgrond te halen.

Wie namen hoort als Alanna Butchart, Anna Roth, Audrey Leprince, Sande Chen, Catharina Bøhler, Jade Loomes, Sophie Benefer, Sindi Breshani, Laura Van de Mast, Poornima Seetharaman, Debbie Bestwick, Rhianna Pratchett en Sarah Crawford, zal op het eerste gezicht niet zoveel denken. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor Bhavin Makwana, Shariqua Wahid, Vicky Clark, Jing Chun Tan, Ashley van Wyngaard, Maha Nawaz, Renata Rapyo, Erin Hughes, Cecilia Natalia Duarte, Elizabeth LaPensée, Tanya Laird, Nonny de la Peña, Debbie Bestwick, Sitara Shefta, Siobhan Reddy en Frederique Doumic.

Hoewel de namen willekeurig zijn opgesomd, zijn ze zeker niet met diezelfde willekeur uitgekozen. Het zijn de namen van vrouwen die zich inzetten voor een industrie zonder genderdiscriminatie; voor gelijke behandeling en gelijke kansen; voor een cultuur waar ook zij hun volledig potentieel kunnen bereiken. Dat doen ze als ambassadeur van Women in Games.

Deze opsomming van vrouwen vormen ook slechts een klein tipje van een gigantische ijsberg. Er zijn er namelijk veel – heel veel. Of zo’n initiatief en zo’n opsomming nodig is? Ik denk het wel. Het magische rijk der videospellen is nog altijd een vrij masculiene en soms ronduit kinderachtige bedoening. Antifeministisch zou je zelfs kunnen stellen. Neem daarvoor alleen al de schandalige bak stront die Naughty Dog afgelopen jaar over zich heen kreeg. Dat gebeurde overigens ook al op iets kleinere schaal in 2016 met Uncharted 4.

Het in 2018 verschenen Battlefield V is nog zo’n goede casus. EA en DICE besluiten dat deel namelijk speelbare vrouwen te introduceren. De community staat in de hens, ‘want vrouwen op het slagveld, dat is toch helemaal niet historisch accuraat?’ #NotMyBattlefield wordt in het leven geroepen. Gelukkig geven zowel uitgever als ontwikkelaar geen krimp: “either accept it or don’t buy the game.” Meer van dit soort spierballentaal graag!

Naughty Dog, EA en DICE durven gelukkig nog een standpunt in te nemen. Er zijn daarentegen namelijk genoeg andere studio’s waarbij het aan die moedigheid ontbreekt. Want stel je namelijk eens voor dat we een iets minder grote doelgroep aanspreken. Spijtig, want videogames hebben een miljoenen of zelfs miljardenpubliek. Bovendien hebben ze met hun impact ook de mogelijkheid om bij te dragen aan een ietsje realistischer wereldbeeld. Het is daarom ronduit laf om nog langer de kop in het zand te steken. En met niks doen onttrek je jezelf niet aan het debat. Je besluit gewoon om te doen alsof iets niet bestaat.

‘Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw’, luidt een antiek Nederlands gezegde. Misschien is het tijd om de sterke vrouwen eens naast de succesvolle mannen te zetten. Want achter elke game staat inmiddels een team met beiden. Lang leve de vrouw dus. Laten we dat alsjeblieft wel doen zonder nare doodsbedreigingen. Games zijn in de kern namelijk van iedereen.