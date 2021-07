Column-Nation: Laat jezelf niet gek maken

Er is in het verleden natuurlijk veel geschreven over hype. Vaak gaat het over de negatieve aspecten hiervan. Denk aan teleurstellingen bij releases, die woedende gamers als gevolg hebben. Nu is het absoluut waar dat bedrijven en diens marketeers vaak te grote beloftes maken. Als ze maar zoveel mogelijk games kunnen verkopen op de lanceringsdag, maakt het zo voor de rest vaak weinig uit. Daar zijn talloze voorbeelden van te bedenken. Echter, als je een enorme hoeveelheid hype wilt genereren, moet dat van twee kanten komen. Zoiets moet namelijk komen van zowel de makers/uitgevers als van de gamers zelf. Die laatste groep wil ik in deze column nader gaan bekijken.

Als iemand een belofte niet nakomt, dan ben je teleurgesteld. Dit is iets wat we natuurlijk allemaal herkennen in onszelf. Hoewel uitgevers vaak dingen beloven die niet uitkomen, is dit niet altijd het geval. Soms zullen gamers namelijk teleurgesteld zijn in beloftes die überhaupt nooit gemaakt zijn. Ik moest hieraan denken toen onlangs de OLED-versie van de Nintendo Switch werd aangekondigd. Voor mijn gevoel waren veel gamers overmatig teleurgesteld in het ontbreken van een Switch Pro. Ik las hier en daar zelfs berichten dat mensen zich verraden voelde door Nintendo. Maar het gekke is, Nintendo heeft nooit iets gezegd over een fikse upgrade voor de Switch.

Sterker nog, Nintendo is één van de weinige uitgevers die relatief betrouwbaar is. Natuurlijk zijn er hier en daar kleinere zaken die niet uitkomen, zoals een releasedatum die niet gehaald wordt, maar over het algemeen is de Japanse uitgever erg recht door zee. Het probleem lag in dit geval bij de gamers. Zij vangen ergens een onbevestigd gerucht op, al dan niet aangewakkerd door talloze gamewebsites met gammele bronnen. Vervolgens gaat die informatie malen door de koppies van gamers. Hun verwachtingen groeien gestaag, in dit geval niet gebaseerd op wat er daadwerkelijk door uitgevers bevestigd is. Komen die verwachtingen vervolgens niet uit, dan is er vaak woede.

Herken de hypecyclus

Ik houd me zo ver mogelijk af van hype, want ik weet dat je er in veel gevallen helemaal niks aan hebt. Maar ik begrijp ook dat die gedachtegang niet voor iedereen geldt. Ik ben nu eenmaal al ruim tien jaar aan het schrijven over games, dus uiteindelijk ga je de (negatieve) hypecyclus herkennen. Veel gamers willen nu eenmaal graag enthousiast worden over een nieuwe release, wat natuurlijk volkomen begrijpelijk is. Maar als je niet leert wat de vaak negatieve gevolgen van hype zijn, zal je talloze keren voor teleurstelling komen te staan.

Ik zie het recentelijk ook in mijn eigen omgeving gebeuren. Mijn vriendin is een groot Harry Potter-fan, die al sinds 2018 geruchten opving van een RPG die zich in dat bekende universum afspeelt. Ik heb haar zelfs nog naar de TV zien rennen toen de aankondiging van Hogwarts Legacy tijdens de PS5-onthulling verscheen. Zij staat dicht bij de community die ieder nieuws over deze nieuwe game volgt.

Hier zie ik het eigenlijk al fout gaan.

Een belofte die niemand gemaakt heeft

Door het enthousiasme van deze gemeenschap gaan ze bijvoorbeeld iedere seconde van de onthullingstrailer analyseren. Ze kijken, speculeren en maken theorieën over wat bijvoorbeeld in die game zou kunnen zitten. Op dat punt is er wat mij betreft nog maar weinig aan de hand. Het is natuurlijk leuk om dit soort dingen te doen, om samen met gelijkgezinden enthousiaster te worden over iets. Maar dan heb je daarnaast een kleine subgroep binnen die gemeenschap die een denkfout maakt. Zij gaan soms van ‘dit gave ding zou wel eens in de game kunnen zitten’ naar ‘dit gave ding zit sowieso in de game’. Daar ga je de mist in. Je verwacht iets dat niemand beloofd of bevestigd heeft, en als dat ding er dan niet is, dan word je woedend.

Uitgevers houden in dit soort situaties ook vaak hun mond dicht. Vaak is dat omdat ze simpelweg niet mogen praten over alles wat er in het spel zit. Maar in het verleden werd er denk ik ook gezwegen om kwaadaardigere redenen. Het organisch laten groeien van hype is namelijk een hele goedkope manier om je game te marketen. Je hoeft er niks voor te doen, de gamers maken zichzelf wel enthousiast. Dat ze bij de release wellicht kwaad zijn is dan bijzaak, de uitgever heeft het geld dan immers al binnen.

Hoe dan ook, die kleine subgroep binnen een community spreekt dan vaak ook met zulke zekerheid over onbevestigde mechanics, dat die aanname groeit binnen de grotere community. Een grotere groep mensen met onbevestigde verwachtingen zorgt dan ook voor een grotere groep teleurgestelde mensen. Daarom probeer ik met deze column het volgende op het hart te drukken; laat jezelf niet gek maken. Word uiteraard enthousiast over aankomende games, maar houd wel je koppie erbij. Ik denk dat je op die manier heel veel mensen een makkelijker leven geeft.