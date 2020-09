Column-Nation: Is Sony nog te vertrouwen?

Het leek tot een maand geleden nog alsof Sony en Microsoft twee compleet verschillende visies hadden voor de toekomst van gamen. Aan de ene kant wil Microsoft zijn games op zoveel mogelijk van zijn consoles (en pc) uitbrengen en aan de andere kant heb je Sony die juist voor één generatie exclusieve games wil maken. Echter, na het recente nieuws dat een paar van de grootste exclusives van de PlayStation 5 ook naar de Playstation 4 en pc komen, is het nog maar de vraag of we Sony nog kunnen vertrouwen.

For the players

Toen Sony de PlayStation 4 uitbracht leek het van zijn fouten met PS3 geleerd te hebben. De fabrikant hamerde op het belang van exclusieve first party-games die nergens anders te spelen zijn. Dit pakte grandioos uit en zorgde dat de PlayStation 4 een wervelend succes werd. Microsoft was voornamelijk bezig met terugdraaien van zijn keuzes die in het verkeerde keelgat schoten bij gamers. Dit zorgde ervoor dat Sony meer vertrouwen kreeg en uiteindelijk ook weer een imago als een echte gamer machine “for the players” en de Xbox juist het tegenovergestelde imago leek te hebben.

Play has no limits…

Het leek erop dat beide consolegiganten hun zelfde koers zouden blijven varen de aankomende generatie. Sony veranderde zijn slogan naar “play has no limits” (dus niet meer vóór de spelers) en verpletterde met zijn showcases vol “exclusives”. Microsoft daarentegen wist weinig te bekoren met een hoop tegenvallende multiplatform games en één Halo-game die nog niet klaar was om de werkelijke kracht van de Xbox Series X te tonen. Alles wees op een knallende start voor Sony. Maar toen begon het ineens te rammelen.

But pre-orders do!

Zo gingen op donderdagochtend 17 september ineens de PlayStation 5 pre-orders live. In de VS was dat na middernacht. Hierdoor ontstond er een reusachtige run op de uber-gehypte next-gen console en was deze binnen twee uur overal uitverkocht. Het zelfde gold hier in ons kleine kikkerlandje. Zo was deze schrijver aan het werk en had geen tijd om even zijn mail te checken voor eventuele bestel-notificaties van de PlayStation 5. Toen ik uiteindelijk rond half elf pauze had en mijn mail checkte was het al te laat. Mijn vreugde en enthousiasme die ik voelde de tijdens de showcase de avond ervoor maakte plaats voor neerslachtigheid en ongeloof.

Sony speelt spelletjes

Want waarom waren ze al live gegaan? Sony had immers nog niks bekendgemaakt voordat ik naar bed ging. En hoe konden ze zo snel door hun voorraad heen zijn? Ik had nog een paar dagen eerder gelezen dat ze A: ruim van te voren lieten weten wanneer de pre-orders live gingen en B: dat er meer PlayStation 5’s geproduceerd waren dan er eerder PlayStation 4’s voor lancering gemaakt waren. Dit kon naar mijn idee twee dingen betekenen. Enerzijds: de vraag was ongekend hoog, hoger dan Sony had ingecalculeerd. Anderzijds: Sony heeft maar een beperkt aantal pre-order exemplaren uitgegeven. Uiteindelijk bleek het tweede meer in de buurt van de realiteit te komen. Dus was het een bewuste zet van Sony om schaarste te creëren bij de klant. Dit soort praktijken was ik gewend van Nintendo (of Disney), maar niet van Sony. Maar dit was nog maar het begin van het verlies van vertrouwen in Sony.

“Exclusief voor PlayStation 5”

Want al die felbegeerde exclusieve games bleken helemaal niet zo exclusief. Zo komt het paradepaardje Spider-Man: Miles Morales nu ook op de PlayStation 4 en als klapper op de vuurpijl komt Horizon: Forbidden West óók naar de PlayStation 4. Daarnaast zouden de games rondom de nieuwe functies van de DualSense controller gebouwd worden en zou je om die reden niet je oude DS4 controllers hiervoor kunnen gebruiken. Maar dat is wel erg vreemd als dezelfde games wel speelbaar zijn op de PlayStation 4. Kortom, Sony begint steeds meer te lijken op Microsoft, maar het verschil is dat Microsoft al die tijd transparant is geweest en Sony pas op het allerlaatste moment zijn ware kleuren heeft getoond.

Geef ons weer vertrouwen Sony!

Volgens mij is pre-order-gate en de nep exclusiviteit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als Sony eerder had toegegeven dat de systeem-sellers niet exclusief waren voor PS5 dan hadden ze wellicht een stuk minder pre-orders kunnen verpatsen. Het neemt waarschijnlijk weinig weg van de hype die deze totale uitverkoop tot stand heeft gebracht voor de console. En het heeft mij ook niet “over laten lopen” naar het Xbox-kamp (want ik ben arm en kan slechts één console kopen). Maar het is wel voor het eerst in tijden dat ik Sony in een ander daglicht zie. Hopelijk weten ze hun imago weer een beetje op te vijzelen, want je kan maar een paar keer met zulke acties wegkomen. We zijn misschien fans, maar we zijn niet achterlijk. Dus Sony, leer van deze faalactie, want eerlijk duurt het langst!

Intussen heeft Sony wel zijn excuses aangeboden en beloven ze méér pre-order exemplaren, maar dat is natuurlijk schadebeperking van de PR-afdeling.

Ik ben erg benieuwd naar jullie mening hierover. Vind jij dat Sony nog te vertrouwen? Laat het mij hieronder weten!